Acapulco: Localizan a 48 estudiantes y 3 maestros de Hidalgo varados en Guerrero

Familiares de la delegación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que participó en la Convención Internacional de Minería en el Puerto de Acapulco y que vivieron el impacto del huracán "Otis" confirmaron que ya fueron localizados.

Se trata de 48 estudiantes y 3 académicos quienes se encuentran en buen estado de salud, esto luego de se que perdió la comunicación con ellos debido a los estragos que causó el huracán "Otis" uno de los más devastadores de la historia del Pacífico mexicano.

Ahora, la ocupación es regresar a los 51 elementos de la comunidad académica a la capital del estado de Guerrero para después movilizarlos a su lugar de origen.

Mientras, algunos funcionarios del Servicio Geológico Mexicano que estaban hospedados en el hotel Princess enfrentan el problema de la destrucción de los vehículos en los que viajaban.

Estudiantes de Hidalgo varados y sin comunicación en Acapulco

Una delegación conformada por 51 personas procedentes del estado de Hidalgo son buscadas en Acapulco; son tres docentes y 48 estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y de la Escuela Superior de Zimapán.

Todos acudieron a la Convención Internacional de Minería México 2023 celebrada en el Puerto de Acapulco. Autoridades educativas y familiares no habían podido comunicarse con ellos, luego de paso del huracán “Otis”.

Las 51 personas se hospedaron en tres hoteles: el Princess, el Palacio Mundo Imperial y el Copacabana, tres de los más afectados por el huracán que impactó como categoría 5.

Ubican a 200 estudiantes de Sonora en Acapulco

Por otro lado, el gobierno de Sonora informó que son 202 jóvenes estudiantes los que se encuentran varados en el puerto de Acapulco tras el huracán Otis.

Ante ello, Sonora prepara autobuses para trasladar a las y los sonorenses a la Ciudad de México.

El secretario de gobierno @AdolfoSalazar_ informa que todos están a salvo y que esperan instrucciones de Protección Civil para iniciar este operativo.

Aseguró que hay comunicación directa con los familiares de las y los jóvenes.