Accidente de avioneta deja 7 muertos en Perú

Al menos siete personas murieron en un accidente en Perú, después de que una avioneta se estrelló sobre el sitio arqueológico de las Líneas de Nazca, tan solo unos minutos después de su despegue, informó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTC).

La policía de Perú indicó que la avioneta Cessna 207 se desplomó cerca de las 12:10 horas (hora local) de este viernes, en las inmediaciones del aeropuerto María Reiche, en la ciudad de Nasca. De acuerdo con las autoridades, en la aeronave viajaban tres turistas holandeses, dos chilenos y dos tripulantes peruanos.

“Ha habido un accidente con esta aeronave. Lamentablemente hay siete muertos, cinco turistas de nacionalidad extranjera junto al piloto y copiloto”, confirmaron autoridades de Perú.

Tras el accidente, unidades de los bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional de Perú acudieron al lugar del siniestro para apagar el incendio de los restos de la avioneta.

Las Líneas de Nazca, una de las atracciones turísticas más populares de Perú , es un sitio del patrimonio mundial de la Unesco que alberga cientos de geoglifos gigantes que datan de más de 2000 años y muestran figuras que incluyen un colibrí, un mono, una araña, un pelícano y una ballena.

|Reuters

La región protegida de 400 kilómetros cuadrados (250 millas cuadradas), que se encuentra a unos 450 km al sur de la capital Lima, entre las ciudades de Nazca y Palpa, a menudo es vista por los turistas desde el cielo para obtener la mejor vista de las enormes figuras antiguas.

Autoridades de Perú investigan causas del accidente

"Como resultado del accidente no ha habido sobrevivientes", informó el MTC de Perú, y agregó que ya se está investigando la causa del accidente.

Por su parte, el comandante Edgar Espinoza, detalló que la avioneta se incendió después de impactarse contra el suelo.

Y la dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que brindará todas las facilidades en la investigación para determinar lo más pronto posible las causas de “este fatal suceso”.

