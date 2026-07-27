Pánico en feria de Chalco; falla en juego mecánico deja a usuarios atrapados en las alturas

Un juego mecánico instalado en la feria de la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol falló la tarde de este domingo 26 de julio en la zona centro de Chalco, Estado de México, dejando a varias personas atrapadas en las alturas durante más de 30 minutos hasta que fueron auxiliadas por elementos de Protección Civil.

La emergencia movilizó a cuerpos de auxilio hacia el recinto donde se desarrolla la Feria Chalco, ya que las personas permanecieron suspendidas mientras se realizaban las maniobras para descenderlas de forma segura; aunque el incidente provocó momentos de tensión y crisis nerviosa entre los ocupantes y sus familiares, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Protección Civil y Bomberos realizaron el rescate en feria de Chalco

Tras el reporte de la falla, elementos de Protección Civil y Bomberos de Chalco acudieron al recinto ferial ubicado en la zona centro del municipio para atender la emergencia; debido a las condiciones en las que quedó detenido el juego mecánico, los rescatistas ascendieron por la propia estructura para llegar hasta los usuarios y comenzar el descenso de cada uno de ellos.

Las maniobras se realizaron de manera escalonada para reducir riesgos y permitir que todas las personas regresaran al suelo sin presentar lesiones, una vez concluido el operativo, los servicios de emergencia brindaron atención a quienes presentaban crisis nerviosa derivada del tiempo que permanecieron suspendidos.

Suspenden el juego mecánico en la Feria Chalco

Después del incidente, autoridades de Protección Civil ordenaron la suspensión del juego mecánico mientras se realizan las inspecciones correspondientes para determinar qué originó la falla.

La medida buscó garantizar la seguridad de los asistentes que todavía acudían a la Feria Chalco, donde cada año se concentran miles de visitantes con motivo de las celebraciones patronales en honor a Santiago Apóstol.

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Un juego mecánico de la feria en #Chalco falló y dejó a varios usuarios atrapados por más de 30 minutos.



Protección Civil realizó el rescate sin que se reportaran lesionados.



La atracción fue suspendida mientras se investigan las causas.



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La Feria Chalco reunió actividades familiares durante nueve días

La Feria Chalco se desarrolló como parte de las festividades dedicadas a Santiago Apóstol; de acuerdo con la programación del municipio, el evento incluyó presentaciones artísticas, actividades culturales y juegos mecánicos con costos accesibles para niños y adultos.

Además del tradicional recorrido con el Santo Patrono hacia el recinto ferial, la Feria Chalco fue promovida como un espacio de convivencia familiar; sin embargo, la falla registrada en una de las atracciones obligó a la intervención de los cuerpos de emergencia y al cierre preventivo del juego mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del incidente.