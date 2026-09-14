¡Tragedia en Venezuela! Accidente en sillas voladoras en El Callao deja siete heridos

Siete personas, entre ellas varios menores de edad, resultaron heridas luego de que la atracción de las "sillas voladoras" se desplomaran en un parque de atracciones de El Callao, en el estado Bolívar, Venezuela, durante la noche del sábado 13 de septiembre .

El accidente ocurrió alrededor de las 22:20 horas en el circo Los Hermanos Ayala, ubicado en el sector Los Próceres; tras la caída de la estructura metálica, los lesionados fueron trasladados a centros de salud de la localidad en vehículos particulares; los afectados presentaron contusiones y laceraciones consideradas leves.

El parque fue clausurado después del accidente

La respuesta de las autoridades llegó después del desplome; el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, ordenó clausurar el parque de atracciones Hermanos Ayala mientras se realizan las investigaciones para establecer qué provocó la falla.

La medida busca mantener fuera de operación las instalaciones mientras se revisan las condiciones en las que funcionaba la atracción; el gobierno municipal señaló que la seguridad de las familias será prioritaria durante las averiguaciones.

El parque llevaba aproximadamente un mes instalado en la zona sur de la entidad, por lo que habitantes también solicitaron una revisión técnica de las instalaciones por parte de los organismos encargados de seguridad y gestión de riesgos.

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¿Qué se sabe de los siete heridos?

Hasta el momento, la información disponible señala que siete personas resultaron lesionadas, principalmente menores de edad; las heridas reportadas corresponden a golpes y laceraciones leves.

Después del accidente, los afectados fueron llevados a centros asistenciales de la localidad mediante vehículos particulares para recibir atención médica.

No se ha informado que alguno de los lesionados se encuentre en condición grave, de acuerdo con los datos disponibles sobre el accidente de las sillas voladoras en El Callao.

Atracciones Ayala asegura que apoyará a los afectados

La empresa Atracciones Ayala, responsable del parque, se pronunció después del accidente y expresó su pesar por lo ocurrido; además, aseguró que mantiene comunicación y apoyo para las personas afectadas y sus familiares.

Mientras avanzan las averiguaciones, la atracción permanecerá fuera de funcionamiento como parte de la clausura ordenada por la Alcaldía de El Callao.