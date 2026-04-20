VIDEO: Tigre irrumpe en gradas de circo en Rostov tras falla de seguridad; desata pánico entre asistentes

Un tigre escapó del área de control durante una función de circo en Rostov y provocó momentos de tensión entre los asistentes; el incidente ocurrió este fin de semana y obligó a evacuar parte de las gradas.

El hecho. que fue captado en video, se registró durante un espectáculo con animales, cuando una falla en la estructura de seguridad permitió que el tigre saliera de la zona delimitada y se desplazara hacia los asientos del público; no se reportaron personas lesionadas.

Tigre desata pánico en circo de Rostov

Testigos indicaron que la función transcurría con normalidad; en el acto participaban varios tigres bajo la supervisión de domadores, separados del público por una red de protección.

Sin embargo, en determinado momento, la barrera cedió; los animales se alteraron y uno de ellos avanzó hacia el área donde se encontraban los asistentes.

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🚨⚡️ A tiger escaped briefly during a circus act, causing panic as parents held their children tightly. The animal appeared startled, and a trainer quickly intervened. No injuries were reported. pic.twitter.com/D3JAiCtOmP — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) April 19, 2026

Ante la situación, trabajadores del circo activaron protocolos de seguridad; comenzaron a retirar a las personas más cercanas y a despejar las gradas.

El tigre se desplazó entre algunos asientos que ya habían sido desocupados; minutos después fue controlado y regresado a su espacio de resguardo.

🇷🇺🐅 Moment when the tiger jumps out to the circus' audience in Rostov-on-Don



Regional authorities launched an inquiry into the technical integrity of circus safety equipment



Crazy... https://t.co/fDUvYyTSZp pic.twitter.com/fugzP1fGop — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 19, 2026

Sin heridos, pero con revisión de seguridad

Paramédicos y personal de apoyo se mantuvieron en el lugar; no fue necesario trasladar a ninguna persona. Hasta ahora no hay una explicación oficial sobre qué provocó la falla en la malla de seguridad; el incidente quedó documentado en video y ya es revisado por autoridades locales.

Aunque no hubo personas lesionadas, la escena obligó a interrumpir la función y a desalojar la zona; el tigre fue asegurado minutos después y el lugar quedó bajo supervisión.

Elementos de seguridad permanecieron en el sitio para descartar nuevos riesgos, mientras se recaban testimonios y se revisan las condiciones en las que operaba el espectáculo.