Angélica y Daniel estaban a horas de su boda, pero un accidente truncó su sueño; el caso que conmocionó a un pueblo y al gobierno

Angélica García y Daniel Grande murieron tras un accidente ocurrido la tarde del sábado 19 de septiembre en el kilómetro 63 de la ruta hacia Masagua, Escuintla, Guatemala, cuando se dirigían a comprar los últimos detalles de su boda, a unas horas de llegar al altar.

La ceremonia estaba programada para este domingo 20 de septiembre; sin embargo, la pareja quedó involucrada en una colisión en cadena en la que participaron más de cinco unidades vehiculares y un camión cisterna que transportaba gasolina.

Daniel murió en el lugar, mientras Angélica fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente ocurrió a unas horas de su boda

El percance ocurrió durante la tarde en uno de los tramos de la ruta hacia Masagua, donde la emergencia movilizó a los cuerpos de socorro; la colisión involucró más de cinco unidades vehiculares y un camión cisterna que trasladaba gasolina, por lo que además del rescate de las personas heridas fue necesario atender el derrame de combustible.

Los Bomberos Voluntarios reportaron inicialmente una persona fallecida en el lugar y el traslado de cinco personas en estado crítico al Hospital Nacional de Escuintla; al mismo tiempo, la circulación permaneció cerrada en ambos sentidos mientras se realizaban las labores de atención y se controlaba la zona.

Daniel Grande murió en el sitio debido a las consecuencias del impacto, mientras que Angélica García, quien trabajaba para la Municipalidad de Masagua, fue llevada a un hospital por la gravedad de sus lesiones; no obstante, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

De los preparativos al duelo

La noticia golpeó especialmente a familiares y personas cercanas porque Angélica y Daniel se encontraban en los últimos preparativos para su boda; de acuerdo con sus familiares, ese sábado habían salido para comprar lo que todavía necesitaban para la celebración prevista para el 20 de septiembre.

El viaje que debía terminar con los últimos detalles de una celebración terminó convirtiéndose en el último trayecto de ambos.

Masagua despide a Angélica y Daniel

La muerte de Angélica también fue lamentada por personas vinculadas con la administración municipal de Masagua, donde trabajaba; desde el gobierno municipal se expresó solidaridad con las familias y se recordó a la pareja por la historia que compartieron.

Mientras familiares y amigos enfrentan la pérdida, las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias en las que ocurrió la colisión.