Caos vial en la México–Querétaro por accidente: Pipa de combustible provocó cierre y kilométricas filas

Una alerta vial de última hora se activó la mañana de este domingo 18 de enero tras un accidente protagonizado po r una pipa de combustible en la autopista México-Querétaro, hecho que derivó en cierre parcial, tráfico intenso y una movilización de emergencia en uno de los tramos más transitados del Estado de México.

De acuerdo con información oficial, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28+500 de la México-Querétaro , donde una pipa de carga de Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió estabilidad y quedó atravesada sobre los carriles, obligando a las autoridades a restringir la circulación mientras se realizaban labores preventivas; la situación generó caos vial y largas filas de vehículos desde las primeras horas del día.

¿Qué se sabe del accidente de la pipa en la México-Querétaro?

Reportes preliminares indican que la pipa, perteneciente a una empresa de transporte de combustible, presentó una falla mecánica que provocó que su cisterna se separara parcialmente de la cabina.

Este percance vial ocasionó el cierre de al menos dos carriles en dirección norte sobre la México-Querétaro, complicando el paso de automovilistas.

El percance también obligó al cierre total del ramal de incorporación proveniente de la autopista Chamapa–Lechería, lo que intensificó el tráfico en la zona de Cuautitlán Izcalli; usuarios en redes sociales reportaron filas que se extendieron varios kilómetros, afectando traslados hacia el norte del Valle de México.

Movilización de emergencia tras el accidente de pipa en la México-Querétaro

Al sitio del accidente acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo de seguridad para evitar riesgos mayores, debido a que la pipa transportaba combustible. Las maniobras incluyeron aseguramiento de la unidad, control del área y retiro gradual del vehículo pesado de la México-Querétaro.

Circulación reabierta tras operativo de emergencia en la México-Querétaro

Tras varios minutos de trabajos coordinados, las autoridades lograron liberar parcialmente los carriles afectados. La circulación en la México-Querétaro fue reabierta de forma gradual, aunque se mantuvo la recomendación de extremar precauciones, reducir la velocidad y atender indicaciones viales, ya que el tráfico continuó siendo intenso durante