VIDEO: Fuga de gas en pipa moviliza a cuerpos de emergencia en Tultitlán, Edomex

Una fuga de gas en una pipa generó este miércoles 14 de enero un intenso caos y alerta en la avenida Hermenegildo Galeana, de la colonia Buenavista, en Tultitlán, Estado de México, movilizando a cuerpos de emergencia y generando tensión entre automovilistas y vecinos. La pronta reacción de los transportistas de la pipa y la intervención posterior de bomberos, Protección Civil y policías del Edomex evitaron un posible incendio o explosión de gas, controlando la situación de manera rápida y segura.

Movilización de emergencia en Tultitlán por fuga de gas en una pipa genera caos vial y alerta ciudadana

En imágenes difundidas por el del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad 'C5 Estado de México' se observa cómo la pipa comenzó a presentar una fuga mientras circulaba, provocando alarma inmediata entre conductores y motociclistas, quienes buscaron vías alternas ante el caos vial que se generó en la zona.

El protocolo de seguridad se activó en cuestión de segundos, con apoyo de los cuerpos de emergencia para evitar que la fuga derivara en un incidente mayor.

El operativo en Tultitlán incluyó el acordonamiento de la zona, supervisión del gas LP por personal especializado y coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quien llamó a la población a mantenerse informada y evitar transitar por la avenida mientras duró la emergencia.

Tras más de una hora de acciones de contención y revisión de la pipa , las autoridades confirmaron que la fuga de gas en la pipa fue controlada y que no se registraron daños personales. La vialidad en Tultitlán fue reabierta de manera segura, aunque algunos tramos permanecieron con precaución mientras se retiraban los vehículos de emergencia.

Este incidente con una pipa de gas no es el único que ha puesto en riesgo a automovilistas y vecinos en las últimas horas. La explosión de la pipa en el kilómetro 80 de la autopista México–Querétaro activó un operativo de emergencia inmediato, generando alerta y caos vial.

Bomberos, Guardia Nacional Carreteras y personal de Caminos y Puentes Federales acudieron para controlar el fuego, que fue visible a varios kilómetros. Aunque la pipa se encontraba fuera del arroyo vehicular, el estallido obligó a cerrar ambos sentidos de la autopista, afectando la circulación y activando protocolos preventivos para evitar un incendio mayor.