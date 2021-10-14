Aclaran romance de “V”, integrante de BTS, con hija de empresario

Recientemente, la vida amorosa y privada de Taehyung, integrante de BTS, ha sido el centro de atención entre sus fans y la prensa de espectáculos.

Hybe, la agencia oficial de BTS tuvo que salir a declarar en nombre de su artista también conocido como "V". Todo luego que se corriera una serie de rumores acerca de que la estrella del "K-pop", mantenía citas con la hija del presidente de Paradise Group, importante grupo surcoreano. Las especulaciones circularon en redes sociales luego que la estrella de "k-pop" y la joven fueran vistos en la Feria Internacional de Arte de Corea 2021.

"V" fue visto con la hija de Phillip Jeon, presidente de Paradise Group

"V", integrante de BTS, asistió a la inauguración de la "Feria Internacional de Arte de Corea 2021", realizada en el Centro de exposiciones y convenciones COEX, ubicado en el distrito de Gangnam-gu en Seúl. Taehyung recorrió la galería donde apreció algunas de las obras mientras estuvo acompañado de un curador del museo, Choi Yoon Jung, esposa del presidente Phillip Jeon y su hija, quien estuvo cerca de "V", por lo que de inmediato surgieron los rumores de un romance.

Aclaran romance de “V”, integrante de BTS|“Fandom”

Hybe de BTS emitió una postura oficial

Hybe, la agencia de BTS, negó cualquier relación entre los jóvenes y negó que V este saliendo con la hija del presidente de Paradise Group, aunque señaló que el miembro de BTS mantiene una muy buena relación con la familia

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En un breve comunicado en donde se desmintió que Taehyung estuviera saliendo con la chica, Hybe señaló:

"La familia del presidente Choi Yoon Jung y V son solo conocidos".

Recientemente, Hybe cambió sus políticas y anunció que endurecería las acciones legales en contra de quienes difundan información maliciosa en contra de los integrantes del mundialmente conocido BTS. Críticas malintencionadas, difusión de información infundada, acoso sexual y ataques personales, podrían ser actos por lo que Hybe podría entablar demandas.

Aclaran romance de “V”, integrante de BTS|“BTS”

ARMY, recomienda no difundir información sobre la vida privada de los integrantes de BTS

ARMY, le pidió al resto de los integrantes del fandom y a usurarios de las Redes Sociales, que no difundan información falsa, sobre todo aquella que dañe la imagen y la vida privada de los integrantes de BTS. Por ello la importancia sobre que el fandom tenga cuidado con todo aquello que comparte en las Redes Sociales.

¿Qué significa la "V" de Taehyung?

Taehyung optó por darle un significado especial a su "stage name". El ídolo del K-pop" señaló que "V" representa la victoria, es decir el éxito que esperaba alcanzar y que ahora puede disfrutar gracias a su trabajo.