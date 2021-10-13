Con más de 300 personas inscritas (hasta el momento), el Juego del Calamar se hará realidad en Abu Dhabi. El Centro Cultural de Corea organizará la competencia en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. La gran diferencia es que en este evento no habrá muertes como en la exitosa serie de Netflix.

En juegos de Abu Dhabi no habrá componente sangriento

La producción surcoreana de El Juego del Calamar ha logrado fanáticos en diversas partes del mundo. En ella se maneja la primicia de una competencia y juegos sádicos por la supervivencia. Los participantes "luchan" por un premio en efectivo que aumenta conforme se eliminan (mueren) los participantes.

La polémica serie ha logrado críticas sobre todo por los niveles de violencia explícita que maneja. Aun así, el Centro Cultural de Corea decidió hacerla realidad en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

Nam Chan-woo, director del Centro Cultural de Corea:

"En la serie los juegos parecían un poco brutales para maximizar el elemento dramático. Sin embargo, en realidad todos los juegos de la serie existen y desde siempre son jugados por niños coreanos".

Conforme al Centro Cultural de Corea, en El Juego del Calamar que será una realidad del Abu Dhabi, los participantes divididos en dos grupos de 15 integrantes, se enfrentarán en cuatro de los seis desafíos que se mostraron en la exitosa serie.

Fondos de pantalla de 'El juego del calamar' para usar en reuniones que pudieron ser un email. pic.twitter.com/CMp7IS8Q2e — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 12, 2021

"Luz roja, luz verde" primer juego que se hará realidad en Abu Dhabi

El primer juego que se hará realidad es de le "Luz roja, luz verde", donde los participantes tienen que llegar a un punto específico en un tiempo determinado y que solo pueden moverse cuando se dice "luz verde" y que tienen que quedarse totalmente inmóviles cuando se dice "luz roja". En caso de que alguno de ellos se mueva durante la "luz roja" serán eliminados inmediatamente. Las indicaciones son efectuadas por una enorme muñeca (ícono de la serie en redes sociales), equipada con sensores de movimiento.

Díganme la verdad... ¿A quién de aquí NO le gustó 'El juego del calamar'? 👁👁 pic.twitter.com/UVTJDlHWpB — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 8, 2021

Conforme a los organizadores, ninguno de los juegos que se efectuarán en la realidad tendrá consecuencias mortales, un elemento central en la serie, por el contrario, todas y cada una de las competencias serán actividades lúdicas tradicionales que por décadas han sido jugadas por los niños surcoreanos.

El Juego del Calamar: competencia final en versión de la vida real

El "Dalgona", juego de las galletas de azúcar, el juego de las canicas, el juego del "Ttakji" (reto con cuadrados de origami utilizado para reclutar a los participantes), formarán parte de las competencias en la vida real. El Juego del Calamar, competencia con la que finaliza la serie, también estará incluida y de hecho también será final en la versión de la vida real que se efectuará en Abu Dhabi.

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Hasta ahora hay 338 personas interesadas en participar en El Juego del Calamar en Abu Dhabi en donde el premio no será en efectivo. Los competidores ganarán trajes deportivos en color verde como los utilizados en la serie de Netflix.