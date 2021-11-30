VIDEO: Acoso a periodista en Italia causa indignación en redes

Una periodista de televisión fue acosada y manoseada durante una transmisión en vivo mientras cubría la final del partido entre Empoli y Fiorentina en Italia, el acoso causó indignación entre usuarios de redes sociales.

La periodista Greta Beccaglia, reportera de Toscana TV, entrevistaba a algunos aficionados que salían del estadio, cuando unos hombres empezaron a gritarle comentarios sexistas, incluso, un sujeto se acercó a ella y con la mano le tocó el trasero a la reportera.

La periodista volteó y le gritó al hombre: “no puedes hacer eso, lo siento”, mientras Giorgo Micheletti, presentador del programa, se limitó a pedirle a la reportera que no se enfadara y continuara con su reporte, ya que “se crece también con estas experiencias”.

Solidarietà a #GretaBeccaglia che ieri, mentre svolgeva il suo lavoro, ha subito delle molestie in diretta. Meglio non commentare il “non te la prendere” che si sente in sottofondo. C’è un problema ed è evidente. 🤮 pic.twitter.com/YeLiWTPthq — flaviana basta (@flavianabasta) November 28, 2021

La actitud de Micheletti ante las cámaras también fue criticada en redes sociales, donde lo acusaron de normalizar el acoso sexual que sufrió su compañera de trabajo durante una transmisión en vivo para el canal en Italia.

Ante la reacción negativa que generó, el presentador intentó cambiar la opinión pública con una declaración al final de la transmisión en la que afirmó que “algunos comportamientos merecen una cachetada, que si se hubiera dado de pequeño les habría permitido crecer”.

El acoso que sufrió la reportera ocurrió en un fin de semana en que la Liga de futbol italiana apoyó la lucha contra la violencia de genéro a unos días de haberse conmemorado el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres.

Todos los jugadores de la serie A salieron a la cancha con una marca roja en la cara como señal simbólica de su rechazo a la violencia contra las mujeres.

Localizan a hombre que acosó a reportera en Italia

Gracias a las imágenes transmitidas en la televisión Italiana y a las cámaras del estadio Castellani, la comisaría de Empoli localizó al hombre que tocó de manera indebida a la periodista durante su transmisión en vivo para la televisión.

Además, el hecho de que los boletos de entrada para el partido exigieran nombre y apellido de sus compradores, ayudó a las autoridades para dar con mayor facilidad con el hombre de 45 años de edad, quien enfrentará acusaciones de acoso sexual.

