Mujeres acusan al padre de Boris Johnson por acoso sexual

Caroline Nokes (Diputada del Partido Conservador) y Alibhe Rea (una periodista) acusan a Stanley Boris, padre del primer ministro británico, Boris Johnson, de acoso sexual por tocamientos inapropiados en el pasado.

La parlamentaria presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad, aseguró en una entrevista para un medio internacional que durante su carrera ha experimentado incidentes con sus colegas hombres.

Declaró que algunos de ellos le tocaron el trasero en el bar del Parlamento o en congresos del partido, entre ellos, Stanley Johnson, padre de Boris Johnson.

|Instagram: @stanleyjohnson

De acuerdo con la política, de 49 años de edad, los tocamientos inapropiados por parte del progenitor de Boris Johnson sucedieron en el 2003, durante el congreso anual del Partido Conservador llevado a cabo en Blackpool.

Puedo recordar a un hombre muy prominente dándome un golpe en el trasero lo más fuerte que pudo para continuar diciendo: tienes unas bonitas posaderas.

Acoso sexual en el Partido Consevador de Reino Unido

Recientemente, el Partido Conservador británico fue señalado por readmitir a Rob Roberts, diputado acusado de acoso sexual a miembro del personal.

Tras una suspensión de 12 semanas, el comité independiente comprobó que el diputado hizo insinuaciones sexuales no deseadas a una mujer que trabajaba en su oficina, aprovechándose de su posición de empleador.

A pesar de eso, Rob Roberts se incorporó al partido Conservador de forma independiente, pues sigue suspendido como jefe de grupo parlamentario.

Roberts aceptó que tuvo comportamientos inapropiados, por lo que ofreció disculpas, pero rechazó que su conducta clasificará como acoso sexual.

Tras la acusación de la diputada Caroline Nokes, la periodista Alibhe Rea se animó a contar su experiencia de acoso sexual por parte del padre de Boris Johnson a través de su cuenta de Twitter.

En esta declaración, la periodista acusa a Stanley Johnson de acoso sexual durante una fiesta en un congreso del Partido Conservador en el 2019, donde el acusado la tocó.

Stanley Johnson también me tocó en una fiesta de la Conferencia Conservadora en 2019. Estoy agradecida de que Caroline Nokes por denunciar algo que ninguna de nosotras debería tener que soportar, sobre todo del padre del primer ministro.

Stanley Johnson also groped me at a party at Conservative conference in 2019.



I am grateful to Caroline Nokes for calling out something that none of us should have to put up with, not least from the Prime Minister's father. https://t.co/Uf6lEdatux — Ailbhe Rea (@PronouncedAlva) November 15, 2021

Tras las declaraciones de las dos mujeres que acusan al padre del primer ministro Boris Johnson de acoso sexual, el Secretario de Estado, Damian Hinds, dijo que se abrirá una carpeta de investigación del caso.