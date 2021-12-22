Denuncian primer caso de acoso sexual virtual en el Metaverso

El Metaverso de Marck Zuckerberg recibió su primera denuncia por acoso sexual en el mundo virtual de Horizon Worlds, que está disponible en su fase beta desde diciembre, pero solo para una pequeña comunidad.

Horizon Worlds es una sala de chat en la que los participantes tienen un aspecto de caricatura y su avatar puede tener cualquier apariencia física, en la que solo se muestra el torso de los personajes.

Y aunque por ahora solo es válido para una pequeña comunidad amante de la realidad virtual en Estados Unidos y Canadá, el Metaverso de Zuckerberg ya recibió su primera denuncia de acoso sexual por parte de una usuaria.

La participante del Metaverso, indicó que su avatar fue tocado de manera indebida y sin su autorización por otro usuario, mientras estaban en la sala de realidad virtual.

Starting today, Horizon Worlds is available for free to everyone 18+ in the US and Canada. Bring your imagination and start building amazing new worlds in Horizon Worlds! Check out more here: https://t.co/VJLOMVSKg2 pic.twitter.com/AfonRpZw5h — Horizon Worlds (@HorizonWorlds) December 9, 2021

“No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la sala”, expresó la usuaria.

En respuesta, Vivek Sharman, responsable de Horizon Worlds del Metaverso dijo que el incidente fue “realmente desafortunado” e indicó que el juego de realidad virtual cuenta con una herramienta llamada “espacio seguro” la cual impide a otros jugadores acercarse demasiado.

¿Qué es Horizon Worlds del Metaverso de Zuckerberg?

Tras la primera denuncia de acoso sexual virtual saltó el nombre de Horizon Worlds en redes sociales. Se trata de un chat de realidad virtual en la que los usuarios crean sus propios avatares con los cuales pueden interactuar con otras personas a través de los lentes Realidad Virtual Oculus.

En la realidad virtual de Horizon Worlds del Metaverso de Zuckerberg, los participantes pueden crear sus propios escenarios como su imaginación se los permita. Pueden participar hasta 20 personas, quienes interactúan al mismo tiempo y colaboran juntos para crear el mundo en el que viven virtualmente.

Pueden crear un campo de juegos o solo utilizarlo como una sala de conversación, el acceso es gratuito, sin embargo es indispensable contar con los lentes de oculus, que pertenecen al Metaverso de Zuckerberg.

