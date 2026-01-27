Acribillan a dos en la Pensador Mexicano, CDMX; uno tiene 15 años y el otro falleció

La violencia se hizo presente nuevamente en la alcaldía Venustiano Carranza. Un ataque directo a balazos en la colonia Pensador Mexicano dejó un saldo trágico de un hombre muerto y un adolescente de 15 años herido. Gracias a la reacción policial, tres presuntos responsables (dos hombres y una mujer) fueron detenidos y vinculados con otros crímenes recientes en la zona.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Penitenciaría y Tapicería, en la zona Centro de la CDMX . Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que patrullaban el área escucharon las detonaciones y acudieron de inmediato, encontrando una escena caótica.

Balacera en Venustiano Carranza así fue el ataque en la Pensador Mexicano

Según el testimonio de una familiar de las víctimas, un sujeto arribó al lugar a bordo de una motocicleta color negro con azul. Sin decir una sola palabra, sacó una pistola de entre sus ropas y abrió fuego contra los presentes.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia en un vehículo particular color rojo a un hospital cercano. Sin embargo, el reporte médico confirmó el desenlace fatal:



El adulto: Falleció en el nosocomio debido a impactos de bala en el tórax y hombro izquierdo .

Falleció en el nosocomio debido a impactos de bala en el . El menor (15 años): Sobrevivió al ataque, presentando una herida de bala en la pierna izquierda.

Persecución y captura de presuntos asesinos

Tras recabar las características del agresor, los policías iniciaron una búsqueda que rindió frutos en dos puntos distintos:



Captura del tirador: En la calle Norte 172 y avenida Transval , los oficiales interceptaron al presunto sicario. Al revisarlo, le hallaron el arma de fuego con un cargador . En ese mismo punto, un segundo sujeto (de 25 años) intentó golpear a los policías para liberar al detenido, por lo que también fue arrestado.

En la calle , los oficiales interceptaron al presunto sicario. Al revisarlo, le hallaron el . En ese mismo punto, un segundo sujeto (de 25 años) intentó golpear a los policías para liberar al detenido, por lo que también fue arrestado. La cómplice y la moto: Mediante un cerco virtual, se ubicó la motocicleta utilizada en el crimen en un predio de la colonia Damián Carmona. Ahí fue detenida una mujer de 49 años que portaba las llaves de la moto y varias dosis de droga (34 bolsitas de crystal y marihuana).

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Personal de la #SSC detuvo a dos hombres y a una mujer quienes están posiblemente relacionados en una agresión con disparos de arma de fuego, tras la cual un menor de edad resultó lesionado y un ciudadano perdió la vida, en @A_VCarranza.



Mientras los… pic.twitter.com/Gop1j9gdJw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 27, 2026

Al cruzar la información de los detenidos (hombres de 25 y 28 años, y mujer de 49), las autoridades descubrieron un peligroso historial delictivo:



El sujeto de 28 años ya estuvo preso en el Sistema Penitenciario de la CDMX por Robo en 2022.

ya estuvo preso en el Sistema Penitenciario de la CDMX por en 2022. Asesinos seriales de la zona: La banda está relacionada con otro ataque armado ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2025 en la misma alcaldía, donde asesinaron a un hombre y dejaron herida a una mujer.

Los tres implicados quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica por homicidio, lesiones y delitos contra la salud.