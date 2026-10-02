¿Cómo tramitar mi acta de nacimiento desde mi celular?

Ya no necesitas ir al Registro Civil ni hacer fila para conseguir una copia certificada de tu acta de nacimiento. El trámite puede hacerse desde el celular, siempre que tengas internet y los datos necesarios para localizar tu registro.

¿Cómo descargar el acta de nacimiento desde el celular?

Primero entra al portal oficial de actas del Gobierno de México: gob.mx/ActaNacimiento.

Ahí puedes buscar tu registro utilizando tu CURP o tus datos personales. El sistema también solicita información de filiación para confirmar que se trata de la persona correcta.

Después revisa que tu nombre, fecha y lugar de nacimiento sean correctos. Selecciona la forma de pago y, una vez aprobado, podrás descargar la copia certificada en formato PDF o enviarla a tu correo electrónico.

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A través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, más de 23 millones de personas han obtenido copias certificadas de actas de:



✅ Nacimiento

✅ Matrimonio

✅ Defunción



Hoy pueden descargarse en… pic.twitter.com/o622x03wBD — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) September 10, 2026

Requisitos para sacar mi acta de nacimiento en línea

No necesitas presentar documentos físicos para realizar la solicitud. Ten a la mano:



CURP.

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Entidad donde fue registrado el nacimiento.

Sexo.

Nombre completo de madre, padre o persona que realizó el registro.

Si eliges el pago en línea, también necesitarás una tarjeta de crédito o débito.

¿Cuánto cuesta y cómo puedo pagar el acta de nacimiento en línea?

El precio no es el mismo en todo México, ya que cada entidad federativa establece el costo de la copia certificada.

El pago puede realizarse directamente en línea con tarjeta de crédito o débito. También existe la opción de generar un formato de pago referenciado para cubrirlo en los establecimientos autorizados.

Es importante guardar el folio de seguimiento, porque sirve para consultar el trámite y descargar el documento.

¿El acta de nacimiento descargada en línea es válida?

Sí. La copia certificada obtenida mediante el portal oficial tiene la misma validez jurídica que la expedida en las oficinas del Registro Civil.

Además, el documento cuenta con mecanismos para comprobar su autenticidad, como el identificador electrónico y el código QR.

Ojo: realiza el trámite únicamente desde el sitio oficial. El Gobierno de México ha advertido sobre páginas que ofrecen actas de nacimiento y pueden cobrar por servicios que no corresponden al trámite oficial.