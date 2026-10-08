¿Por un día o por varios? Así funcionan las recargas en la tarjeta del Qrobus

Las recargas de Qrobus permiten a los usuarios cargar saldo en su tarjeta para pagar sus traslados dentro del sistema de transporte público de Querétaro. El servicio tiene alternativas presenciales y digitales, por lo que los pasajeros pueden elegir entre acudir a un establecimiento, usar un cajero o realizar el proceso desde su celular.

Tarifas, costos y bonos del transporte público en Querétaro

La Tarjeta General de Qrobus tiene un costo de 38 pesos y permite acceder a la tarifa de 11 pesos por viaje. Además, el primer transbordo no tiene costo y el segundo tiene una tarifa de 5.50 pesos, según la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Para utilizar el saldo, el pasajero debe acercar la tarjeta al lector al subir a la unidad o entrar a una estación. El sistema registra el pago y muestra la operación, por lo que resulta importante revisar que la tarjeta cuente con saldo antes de iniciar el trayecto.

Dónde recargar la tarjeta Qrobus en Querétaro: puntos físicos y cajeros

Las personas usuarias pueden recargar su tarjeta de Qrobus en distintos puntos físicos autorizados. Entre las opciones disponibles se encuentran los cajeros Qrobus y establecimientos como Oxxo, Super Q, Matador y Asturiano, sujetos a disponibilidad. También existen pequeños comercios que participan como puntos de recarga.

Los cajeros permiten adquirir una tarjeta, consultar el saldo y cargar dinero. La red de puntos de recarga se distribuye en la zona metropolitana de Querétaro, mientras que la aplicación oficial ayuda a ubicar los establecimientos más cercanos.

Antes de retirarse del punto de recarga, el usuario debe verificar que el saldo aparezca reflejado en su tarjeta, con el fin de confirmar que la operación se completó correctamente y evitar contratiempos al momento de abordar una unidad.

También es posible recargarla con bonos semanales ($111), quincenales ($231) o mensuales ($451) para realizar viajes en el Qrobus por el tiempo deseado.

Cómo recargar la tarjeta Qrobús desde la aplicación móvil

La aplicación oficial de Qrobus permite realizar recargas con una tarjeta de débito o crédito, sin necesidad de acudir a una tienda o cajero. Esta opción funciona como una alternativa para quienes buscan administrar el saldo desde el teléfono.

La app también permite registrar la tarjeta Qrobus, consultar saldos y revisar movimientos. De esta manera, el usuario puede llevar un control de las cargas realizadas y del dinero disponible para sus traslados.

Para efectuar una recarga digital, el usuario debe ingresar a la aplicación, elegir la tarjeta registrada, seleccionar la opción de recarga y definir el monto a recargar. Posteriormente, autoriza el pago con el método bancario vinculado. En algunos casos, la recarga requiere acercar la tarjeta física a la parte trasera del celular para actualizar el saldo mediante tecnología NFC.