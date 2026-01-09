¿Chocolate para el frío? Activan doble alerta para siete alcaldías de la CDMX

El frío volverá a sentirse con fuerza en la Ciudad de México (CDMX). Para la madrugada y la mañana de este viernes 9 de enero de 2026, autoridades capitalinas activaron doble alerta ante el pronóstico de temperaturas bajas que podrían impactar distintas zonas de la capital.

De acuerdo con la información oficial, el descenso térmico no será uniforme. Mientras algunas alcaldías enfrentarán temperaturas frías, en otras se prevén condiciones más severas, cercanas a heladas, por lo que se emitieron distintos niveles de alerta.

Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones, especialmente con personas en situación vulnerable, y a mantenerse atenta a las recomendaciones para reducir riesgos a la salud durante las primeras horas del día.

Se activa alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados en cinco alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados para la madrugada y la mañana del viernes 9 de enero.

Las alcaldías bajo este nivel de alerta son:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Entre las recomendaciones se encuentran abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas y mantener una alimentación rica en vitaminas.

Se emite alerta naranja en Milpa Alta y Tlalpan por frío más intenso

Además, se activó Alerta Naranja para Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados, con posibilidad de heladas durante el mismo periodo.

Protección Civil pidió especial atención en niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, así como extremar cuidados si se utilizan calentadores o chimeneas dentro de casa.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 09/01/2026, en @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/CiTf71VfRv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 8, 2026

El periodo de mayor riesgo será durante la madrugada del viernes

Las alertas estarán vigentes de las 00:00 a las 08:00 horas del viernes 9 de enero, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al salir temprano de casa y mantenerse informado a través de los canales oficiales de las autoridades de la capital.

En caso de emergencia, las autoridades recuerdan que está disponible el 911 y los teléfonos de atención de Protección Civil de la Ciudad de México .