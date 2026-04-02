¡Activan Alerta Amber en Veracruz! Buscan a la joven Luisa Fernanda en Coatzacoalcos

La Fiscalía de Veracruz activó la Alerta Amber por la joven, Luisa Fernanda Chavez Peralta, desapareció el pasado sábado 28 de marzo, y tras días de búsqueda sin éxito por cuenta propia, las autoridades formalizaron el reporte de ausencia este miércoles 1 de abril.

La principal preocupación es que, debido a su edad y las circunstancias de su desaparición, la joven pueda ser víctima de algún delito en la región.

Alerta Amber: Rasgos físicos para identificar a Luisa Fernanda

Luisa Fernanda es una adolescente de estatura baja, mide aproximadamente 1.49 metros, y pesa cerca de 73 kilos. Entre sus características más notorias está su cara redonda y su cabello lacio de color castaño claro. Tiene la tez morena clara y sus ojos son color café oscuro.

Si la ves en algún transporte público o plaza comercial en Coatzacoalcos o municipios vecinos, estos detalles son clave para reconocerla.

Señas faciales de Luisa Fernanda que ayudan en su búsqueda

De acuerdo con la cédula de Alerta Amber número 1602, la menor tiene la nariz chata, una boca grande y labios gruesos. Estos rasgos, combinados con su edad (cumplió los 17 años apenas en febrero pasado), forman parte de la descripción oficial distribuida por la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, el resumen de los hechos indica que fue vista por última vez en el municipio de Coatzacoalcos, pero no se detalla la vestimenta que llevaba ese día.

Encontrar a Luisa Fernanda las primeras horas de desaparición en vital

Aunque ya pasaron varios días desde que se le vio por última vez el 28 de marzo, las autoridades recalcan que la difusión de su fotografía es vital. En el estado de Veracruz, los protocolos de búsqueda se han intensificado debido a que la integridad física de los menores suele estar en riesgo inmediato.

La familia de Luisa Fernanda espera que, al difundir su ficha, alguien pueda aportar un dato real sobre dónde podría estar.

Veracruz bajo alerta por la menor desaparecida

El reporte de extravío se concentra en el municipio de Coatzacoalcos. Se pide a los ciudadanos revisar cámaras de seguridad privadas o recordar si vieron a alguien con las características de Luisa Fernanda en parques o terminales de autobuses durante el último fin de semana de marzo.

La cooperación vecinal suele ser la herramienta más rápida en estos casos de Alerta Amber.

¿A qué números llamar si tienes información de una Alerta Amber?

Si tienes algún dato que ayude a encontrarla, no intentes contactar a personas extrañas en redes sociales; lo mejor es ir directo con las autoridades. Puedes comunicarte de forma anónima y confidencial a la línea de Alerta Amber Veracruz al 228 689 2267 o a nivel nacional al 55 53 46 25 16.

Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser la pieza que falta para que Luisa Fernanda regrese con los suyos.