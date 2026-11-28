Alerta Naranja en CDMX pone en aviso a las 16 alcaldías desde las 7 de la mañana este sábado 28 de noviembre de 2026 y seguirá vigente hasta las 2 de la madrugada del domingo 29. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronostica lluvias fuertes de entre 30 y 49 milímetros, capaces de provocar encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua en calles y avenidas.

¿En qué avenidas ya pegó el agua y dónde cayeron árboles?

Las lluvias ya dejaron agua acumulada en importantes vialidades. Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) atendió encharcamientos en siete puntos de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, incluidos Paseo de la Reforma, la Glorieta del Ángel de la Independencia, avenida Chapultepec, Circuito Interior, Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada del Hueso.

#LoÚltimo | Se activa #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes para la mañana, tarde y noche del sábado 28/11/2026 y la madrugada del domingo 29/11/2026, en todas las demarcaciones de la #CDMX. pic.twitter.com/mFw6ir19DG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 28, 2026

El viento también tiró dos árboles y cuatro ramas en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztapalapa, sin reporte de personas lesionadas. Ante esto, la SGIRPC pide no cruzar corrientes de agua, evitar refugios bajo árboles, usar puentes o banquetas y reportar emergencias al 911 o al 55-5683-2222.

¿Qué pasa con los indigentes en CDMX ante el frente frío número 8 y la lluvia?

Con el descenso de temperaturas, el Gobierno de la CDMX reporta que reforzó brigadas para atender a indigentes. Según sus cifras, repartió 21 mil 200 cenas calientes, 21 mil 200 kits de invierno con gorro, bufanda y guantes, y la misma cantidad de ropa de abrigo, más 300 vacunas y mil 300 atenciones médicas.

En un operativo en Cuauhtémoc, las brigadas atendieron a 321 indigentes con cobijas, ropa, pan y café caliente. Los recorridos seguirán en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que concentran el 75% de esta población capitalina. Además, las autoridades recomiendan abrigarse y no usar anafres ni braseros en espacios cerrados.