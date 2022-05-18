Activista propone renombrar Día de las Madres por Día del Criador

En Australia, un activista transgénero busca que se renombre el Día de las Madres como el Día del Criador, pues dijo que ser madre no es exclusivo de un sexo.

La propuesta es de la activista Norrie May-Welby, quien nació como hombre, pero se realizó una cirugía de reasignación de género cuando tenía 28 años de edad.

La activista, quien ahora tiene 60 años, consideró que renombrar el Día de las Madres por el Día del Creador se debe a que la maternidad no es exclusiva de las mujeres.

Let This Sink In 🙄… Transgender activist Norrie May-Welby calling for debate on Mother's Day term

Norrie suggested 'Nurturer's Day' would be a better term with 'men' giving birth …. 🤡https://t.co/D3HqaLqXpl pic.twitter.com/NQ6WGziIPR — RESPECT AUSTRALIA NATIONAL MATE 🇦🇺 (@RESPECT_OZ) May 7, 2022

Norrie explicó en entrevista con el Daily Mail de Australia que en caso de renombrar el Día de las Madres por el Día del Criador se reconocería cómo los hombres transgénero ahora son personas que pueden dar a luz.

"No es específico del sexo. Creo que la maternidad es instintiva en todos los mamíferos, independientemente del sexo biológico",

Activista dice que Día de las Madres no es exclusivo para mujeres

La activista transgénero llamó a un debate para renombrar el Día de las Madres por el Día del Criador en Australia.

"Madre es un verbo. Uno puede ser madre sin ser un parto biológico”, explicó la activista Norrie, quien en 2014 ganó una batalla legal en el Tribunal Superior de Nueva Gales del Sur para que se le identificara como perteneciente a ninguno de los géneros, es decir, no binaria.

La activista explicó que aunque el Día de las Madres no es un término que lo ofenda, sugirió que se cambiara por Día del Creador/a.

"El idioma cambia con el tiempo y el lugar, por su puesto, y puede convertirse en el Día del Criador, pero eso es una sílaba extra, y por ahora, estoy feliz con el 'Día de la Madre'", dijo la activista transgénero.

En Australia, el Día de las Madres se celebra el 8 de junio, mientras que en México y otros países del mundo los festejos se realizan el 10 de mayo.