Florida prohíbe tratamientos hormonales para niños transgénero

El Departamento de Salud de Florida, Estados Unidos, prohibió a los médicos del estado dar tratamientos hormonales o cualquier procedimiento de cambio de sexo a niños transgénero.

La medida aprobada por el gobierno de Florida va contra las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría y los Centros de Control de Prevención de Enfermedades, resaltaton algunas organizaciones de derechos humanos.

“La transición social de género no debe ser una opción de tratamiento para niños o adolescentes”, indicó el gobierno de Florida mediante un comunicado.

Agregó que ninguna persona menor de edad podrá recibir bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal ni cirugía de reasignación de sexo, explicó que “los menores y adolescentes deben recibir apoyo social de sus apres y familiares y buscar asesoramiento de un proveedor autorizado”.

Today, the Florida Department of Health released guidance pushing back on @HHSGov unscientific shift in the treatment of gender dysphoria for children and adolescents.



The press release is available here: https://t.co/JsE4HcYOUD… pic.twitter.com/vmWQhBsaai — Florida Dept. of Health (@HealthyFla) April 20, 2022

Añadió que: "la cirugía de reasignación de género no debe ser una opción de tratamiento para menores o adolescentes”.

La decisión fue criticada por Human Rights Campaign, quien mediante un comunicado condenó la decisión del gobierno de Florida sobre cancelar tratamientos hormonales a niños transgénero.

“Ahora su administración cree que sabe más que los expertos médicos, incluida la Academia Estadounidense de Pediatría, sobre qué atención médica es apropiada para los niños transgénero”.

El anunció se da luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentará el Proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, que fue llamada por la oposición “No digas gay”, la cual prohíbe hablar en las escuelas sobre identidad de género.

No afectará a quienes ya están en tratamiento hormonal en Florida

Las autoridades de Florida aclararon que la nueva guía que prohíbe que médicos den tratamientos hormonales a niños transgénero no aplicará para mayores de edad, ni aquellos que ya comenzaron algún tratamiento.

Añadió que tampoco criminaliza ni hace ilegales dichos tratamientos, como ocurre actualmente en la legislación de otros estados de Estados Unidos como Idaho, Arkansas y Texas, bajo el argumento que los niños y adolescentes no tiene la suficiente madurez para decidir sobre su género.

