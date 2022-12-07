Así está actualmente Aldi Rizal, el bebé fumador de Indonesia

Hace 12 años un video dio la vuelta al mundo, se trataba de las imágenes de un bebé fumador, quien con tan solo un año y medio de edad, Aldi Rizal, de Indonesia, era capaz de fumar hasta 40 cigarros al día.

Actualmente, el bebé fumador tiene 14 años y por fin pudo dejar el vicio y es considerado la persona más joven en dejar de fumar. Además, busca promover hábitos de vida saludable.

En 2012, circuló el video donde se veía al pequeño Aldi Rizal sentado en su carrito de juguete o tomando su mamila, pero siempre con un cigarro en la mano.

¿Cómo empezó la adicción del bebé fumador de Indonesia?

El primero en ofrecerle un cigarro fue su propio padre, cuando Aldi tenía solo un año y medio de edad, al pequeño se le hizo adicción y al poco tiempo comenzó a robarlos cuando acompañaba a su mamá a vender pescado en una plaza del poblado donde vivían.

Poco a poco, los cigarros se volvieron indispensables para el bebé fumador de Indonesia. Además, fumar le producía ansiedad, lo que lo llevaba a comer en exceso, por lo que desarrolló otra enfermedad: sobrepeso.

Con tan solo 5 años de edad el bebé fumador pesaba 24 kilos, es decir tenía seis kilos demás en comparación con los niños de su edad y con el peso recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Bebé fumador deja los cigarros

Tras viralizarse el video del bebé fumador, su mamá fue acusada de maltrato infantil por permitirle el acceso a los cigarros. No obstante, la mujer aseguró que ella siempre trató de evitarlo.

Hacerlo por sus propios medios fue difícil, ya que cada que intentaban quitarle los cigarros el pequeño hacía berrinche y hasta llegó a lastimarse.

Así que sus padres buscaron ayuda profesional, cuando tenía ocho años de edad comenzó su rehabilitación con apoyo psicológico, hasta que por fin logró dejar de fumar.

Actualmente, el bebé fumador tiene 14 años de edad, es un buen estudiante de primaria y modificó sus hábitos alimenticios para estar saludable.

