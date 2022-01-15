Murió Adalia, joven con progeria o el síndrome de Benjamin Button

Murió a los 14 años Adalia Rose Williams, conocida youtuber de Estados Unidos por padecer el síndrome de envejecimiento, conocido como progeria Hutchinson-Gilford o el síndrome de Benjamin Button.

Adalia Rose Williams se volvió una youtuber por dar a conocer el síndrome que afecta a un niño por cada cuatro millones de nacimientos en el mundo, de acuerdo con estudios.

La familia de la youtuber conocida como Ada fue quien dio a conocer su fallecimiento el pasado 12 de enero alrededor de las 19:00 horas, de acuerdo con la familia de la youtuber.

"El 12 de enero de 2022 a las 7 p.m., Adalia Rose Williams fue liberada de este mundo. Entró en ella en silencio y se fue en silencio, pero su vida estaba lejos de eso. Tocó a millones de personas y dejó la huella más grande en todos los que la conocieron”, se lee en la publicación.

La familia no dio a conocer la causa de la muerte de la joven conocida por padecer el síndrome de Benjamin Button.

¿Qué es la progeria o síndrome de Benjamin Button?

El síndrome de Hutchinson-Gilford o también conocido como de "Benjamin Button", a partir de la cinta de Hollywood, es un trastorno genético progresivo que acelera el envejecimiento de los niños, que comienza en sus primeros años de vida.

De acuerdo con estudios médicos, la progeria no es visible en los recién nacidos que la padecen, ya que los hace parecer normales, sin embargo, durante el primer año se manifiestan los signos y síntomas como caída de cabello y crecimiento lento.

Los niños que padecen progeria Hutchinson-Gilford no pueden curarse de este trastorno y suelen morir jóvenes, ya que la edad promedio de vida es de 13 años, aunque hay algunos casos que llegan alcanzar los 20 años.

Aunque la familia de Adalia no dio a conocer la causa de muerte, el síndrome de Benjamin Button puede causar problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares, los cuales terminan con la vidad de los niños que lo padecen.