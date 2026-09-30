¡El único voto en contra! Adán Augusto López rechaza Ley de Bienestar Animal en el Senado

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales con un respaldo abrumador de la mayoría de las fuerzas políticas. Sin embargo, lo que se perfilaba como un consenso unánime se vio roto por un único voto en contra entre los 117 legisladores presentes: el del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, cuya postura solitaria generó inmediatos cuestionamientos e incredulidad tanto en el recinto parlamentario como en la opinión pública.

El resultado final arrojó 116 votos a favor y un solo sufragio en sentido negativo. La postura diferenciada del exsecretario de Gobernación destacó en la votación general, pues toda la bancada oficialista y las fuerzas de oposición cerraron filas en torno al dictamen. La decisión del senador morenista abrió interrogantes sobre las razones de su rechazo, en un momento en el que el movimiento impulsaba formalmente la consolidación del marco normativo en la materia.

Los alcances y claves de la nueva Ley General de Bienestar Animal

La legislación aprobada marca un hito en el derecho marco nacional al reconocer legalmente a todos los animales como seres sintientes, lo que transforma las obligaciones del Estado mexicano hacia su protección. El ordenamiento establece lineamientos homologados en todo el país para prevenir, combatir y sancionar el maltrato, la crueldad, la explotación y el abandono, elevando los estándares de trato digno.

Asimismo, la normativa distribuye y coordina responsabilidades operativas, presupuestales y de inspección entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Con esta distribución de facultades, se busca articular fiscalías especializadas, redes de refugios y protocolos de rescate que pongan fin a la impunidad ante actos de violencia contra la fauna en el territorio nacional.

