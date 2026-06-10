¿Se quedó sin visa? Adán Augusto evade responder y afirma que se operó de los ojos en México

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, nuevamente está en el ojo del huracán tras negarse rotundamente a aclarar si el gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa para ingresar a ese país, tal como se ha señalado. El exsecretario de Gobernación decidió no dar ninguna declaración al ser abordado de manera incisiva por la prensa, optando por desviar la atención al revelar que recientemente tuvo una operación de ojos en México.

Al ser cuestionado de forma directa sobre su estatus migratorio y si todavía conserva el documento para viajar a territorio estadounidense, el tabasqueño repitió una y otra vez la misma frase para esquivar el tema: “No doy declaraciones. Yo no doy declaraciones, no acostumbro dar declaraciones; entonces no voy a emitir ninguna opinión, no doy declaraciones ni en corto, ni de lejos, ni de cerca”.

¿Por qué no hay declaraciones?



El senador morenista, @adan_augusto evitó nuevamente responder sobre los señalamientos relacionados con su visa estadounidense.



Ante las preguntas de la prensa, se limitó a decir que no daría declaraciones.



Vía @seguragmf… pic.twitter.com/iur9GPbe98 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

El silencio que alimenta las sospechas de nexos con el narcotráfico

La insistencia por conocer si el morenista quedó sin visa responde a los graves señalamientos que arrastra desde que se desempeñó como gobernador de Tabasco. Reportes de inteligencia y diversas investigaciones periodísticas han vinculado de manera persistente a Adán Augusto López con el grupo delictivo "La Barredora", una organización criminal con fuerte presencia en el sureste del país.

Adán Augusto, el intocable de la 4T: ni el Senado se atreve a investigarlo

El vínculo más polémico apunta hacia Hernán Bermúdez Requena, a quien el propio Adán Augusto nombró como su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, y quien ha sido señalado por agencias de seguridad como presunto líder de dicha célula criminal. Es por eso que se especula que este historial de presunta protección institucional a la delincuencia organizada habría sido el motivo principal por el cual el Departamento de Estado de EE. UU. le canceló el visado, una sospecha que cobra fuerza ante la rotunda negativa del senador a desmentir la información.

Adán Augusto afirma que se operó de los ojos en México y no en Estados Unidos

El único momento en el que el legislador accedió a romper su política de cero declaraciones fue para hablar sobre su estado de salud. López Hernández confirmó que recientemente se operó de los ojos debido a un problema de cataratas: “Ya ando feliz porque ahora ya puedo ver mejor... es una cosa que se va gastando, se convierte en una tela en lugar de ser transparente y se va nublando”, detalló.

Sin embargo, el tema de su situación con los Estados Unidos volvió a salir cuando fue cuestionado por qué no había aprovechado para realizarse dicha cirugía en un hospital estadounidense. Para salir del paso y justificar su permanencia en el país, el senador morenista afirmó que prefirió atenderse en México por la confianza en la medicina nacional, revelando que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo su faceta privada y no como funcionario público: “Porque aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene buenos médicos... estoy dado de alta como empresario, y conservo mis derechos como derechohabiente”.

Pese a sus intentos por centrar el tema en su recuperación médica, su rotunda evasiva sobre la visa mantiene las dudas en el aire sobre si las puertas del país vecino se le han cerrado definitivamente.

