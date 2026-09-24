Estaba “obsesionado” con ella: Sentencian a adolescente que apuñaló a compañera de 14 años en Reino Unido

Un adolescente de 14 años recibió una orden de restricción por tres años y una orden de reparación de 12 meses después de que apuñalara a una compañera de escuela de su misma edad en una tienda en Cirencester, en el Reino Unido.

La obsesión previa y el acoso en redes sociales contra una adolescente en el Reino Unido

El agresor se declaró culpable en una audiencia de los cargos de causar lesiones con intención, causar graves daños corporales sin intención y posesión de un arma blanca en un lugar público. Los nombres, tanto del atacante como de la víctima, no se hicieron públicos por motivos legales.

El joven se había obsesionado con una compañera de su escuela, de 14 años, de acuerdo con lo declarado ante el Tribunal de la Corona de Bristol. De acuerdo con un comunicado de la policía, el sujeto declaró sus intenciones en diciembre de 2025, pero al ser rechazado, comenzó a usar cuentas falsas en redes sociales para enviarle mensajes.

¿Cómo ocurrió el ataque contra una adolescente en el Reino Unido?

El domingo 15 de marzo de 2026, la policía recibió un mensaje de emergencia por un apuñalamiento. El joven había estado esperando a la chica cerca de una tienda, tras lo cual entró con un cuchillo de cocina en el bolsillo de sus jeans. Después de que la vio entrar, la sujetó fuertemente y la atacó en repetidas ocasiones con el arma blanca.

El responsable de la tienda intentó sujetar al adolescente y alejarlo, pero el agresor lo apuñaló por la espalda y después huyó. En ese momento, la joven salió corriendo de la tienda y pidió ayuda a un local cercano.

La víctima sufrió cortes en el cuello, manos y cara, así como moretones en la espalda. Mientras que el dueño de la tienda tuvo un corte en la espalda. La policía encontró al agresor en una zona cercana y, tras una revisión, encontraron el arma homicida en la mano.

“Se trató de un ataque frenético que tuvo lugar a plena luz del día”, afirmó el superintendente detective Ian Fletcher.

El impacto del acoso y la declaración de la víctima tras el ataque

En un mensaje leído ante el tribunal, la joven asegura que se pone nerviosa a donde quiera que salga.

“Quedé en estado de shock después de lo sucedido. No salí de casa durante un par de días. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar a mí, ni a nadie que conozca. Desde entonces tengo pesadillas; revivo el incidente, pero en esos sueños sucede en lugares diferentes. Duermo a oscuras, pero cuando me despierto, siento constantemente que hay una presencia en la habitación. No puedo dejar de pensar en ello”, destaca el mensaje.

