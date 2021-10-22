Adolescentes rapan y queman cabello a mujer discapacitada

En redes sociales, se difundió un video en donde se observa a dos adolescentes de 15 años mientras rapan y queman el cabello de una mujer discapacitada de la tercera edad. Los hechos ocurrieron en Cádiz, España.

En las imágenes se aprecia cómo una de las jóvenes le prende fuego al cabello de una mujer y posteriormente, la afeita con un rastrillo hasta dejar la zona sin pelo. Todo esto fue grabado por otra chica, quien se escucha riendo en el video.

El hecho fue compartido por las mismas adolescentes a través de sus redes sociales, a fin de mostrarle a sus amigos la “travesura” que hicieron en contra de la mujer de 65 años, quien padece discapacidad mental.

Tras difundirse el video, los cibernautas solicitaron la intervención de las autoridades, por lo que en respuesta, la Guardia Civil de Cádiz, España, está investigando el caso, según informaron medios locales.

👮🏻‍♂ Dos chicas de 15 años queman y rapan el pelo a una anciana discapacitada en Conil y se ríen de ella en redes sociales #Cádiz #GuardiaCivil



La Guardia Civil de Cádiz ha puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Cádiz a dos chicas de 15 años de edad. pic.twitter.com/fTs4LJDmog — Cuerpos instituciones unidos. CIU. (@Cuerpospolicia1) October 21, 2021

Asimismo, agregaron que las dos jóvenes están a disposición de la Fiscalía de Menores de Cádiz por los delitos de tortura y en contra de la dignidad moral, de modo que se encuentran bajo la custodia de sus padres.

Según los primeros informes, la agresión ocurrió en el domicilio de la víctima, cuando las dos adolescentes aprovecharon la confianza que tenían con un familiar de la mujer discapacitada para quedarse a solas con ella y cometer el acto.

Localizan a adolescentes por video de mujer discapacitada maltratada

El video que las propias adolescentes grabaron y difundieron donde maltratan y queman el cabello de una mujer de la tercera edad con discapacidad, llegó a las autoridades a través de redes sociales, por lo que de inmediato se dieron a la tarea de buscar a las agresoras.

La Guardia Civil española localizó a la principal agresora, identificada como una vecina de la víctima, quien es conocida en la localidad; posteriormente dieron con la segunda chica, encargada de filmar la agresión.

Medios locales señalan que ambas adolescentes se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil para rendir su declaración acompañadas de sus madres; sin embargo, “en ningún momento mostraron arrepentimiento por sus crueles actos”.

El caso ha generado repudio entre los internautas, luego de conocerse que las menores permanecen bajo el resguardo de sus padres, sin recibir ninguna otra sanción, por el momento.