Dos adolescentes se entregan por incendio de edificio en Sídney, Australia

Dos adolescentes de 13 años están ayudando a la policía con sus investigaciones después de que un incendio masivo arrasara el jueves con edificios catalogados como patrimonio en Surry Hills, suburbio de Sídney.

La policía dice que los adolescentes se entregaron a las comisarías de Paddington y Kings Cross durante la noche después de que el incendio provocó el derrumbe de una parte del edificio en Randle Street el jueves por la tarde.

“El escuadrón de incendios provocados de la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur está liderando la investigación del incendio [del jueves] por la noche”, dijo el subcomisionado interino de la policía de Nueva Gales del Sur, Paul Dunstan, quien afirmó que otros adolescentes podrían estar involucrados. “Los dos jóvenes con los que hemos hablado a estas alturas tienen 13 años; creemos que los demás tienen una edad similar”.

El superintendente de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur, Adam Dewberry, dijo que las paredes delantera y trasera del edificio se habían derrumbado, pero que un fuerte viento podría derribar las paredes laterales y dañar las residencias cercanas.

Más adolescentes involucrados en el incendio

El subcomisionado interino de la policía, Paul Dunstan, pidió a otros tres o cuatro niños que fueron vistos cerca de las inmediaciones del incendio que se comuniquen con la policía, que ha establecido una fuerza de ataque para investigar la causa del incendio.

Más temprano, un testigo de una tienda cercana dijo que vio a un grupo de estudiantes de secundaria que salían corriendo del lugar del incendio. Phu Tang, que trabaja en Hildebrandt Locksmith frente al edificio, dijo que vio a un grupo de niños que salían corriendo cuando empezó a salir humo. “Vi a tres o cuatro niños de secundaria… salir corriendo por una de esas puertas de ese edificio”, dijo Tang.

Dijo que los niños vestían pantalones escolares grises con sudaderas con capucha en la parte superior de la cabeza. Había más de cinco pero menos de 10 estudiantes, dijo, y agregó que vio humo negro que comenzaba a salir por las ventanas después de que los niños se escaparon.

