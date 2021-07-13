Aerolínea alemana adoptará “saludo neutro” por inclusión

Con la intención de fomentar la inclusión, la aerolínea alemana Lufthansa anunció que retirará la frase "damas y caballeros" al recibir a sus pasajeros y que será cambiada por un "saludo neutro".

De acuerdo con un vocero de Grupo Lufthansa, la aerolínea más importante de Europa, esta medida se toma con la intención de que todas las personas se sientan bienvenidas y cómodas durante su viaje, no sólo los pasajeros que se identifican como hombres o mujeres.

Por este motivo, las tripulaciones de todos sus vuelos tienen la instrucción de elegir un saludo neutro, que incluya a todos los pasajeros sin importar el género con el que se identifiquen, por lo que también se brindará capacitación a su personal.

Algunas de las opciones de saludo neutro propuestas por la compañía son "queridos invitados" o un simple "buenos días, buenas noches", pero siempre evitando hacer referencia a los géneros masculino y femenino.

La nueva política de la aerolínea alemana se aplicará gradualmente a partir del próximo mes y también serán incluidas en otras líneas que conforman el grupo, como Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Eurowings.

The world is colorful and that’s what makes it so special! We all shine in our individual, beautiful colors – together we are a truly unique team! #Lufthansa #DIVERSITY pic.twitter.com/uU9Sx7WcFv — Lufthansa (@lufthansa) June 23, 2021

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Saludo neutro, respuesta a debate social

Lufthansa señaló que la implementación del saludo neutro tiene que ver con un debate desarrollado por la sociedad sobre la identificación de género, ya que cada vez son más las personas que se identifican como no binarias, por lo que era normal que pudieran sentirse excluidas al recibirlas con un "damas y caballeros".

Alemania es uno de los países que más ha trabajado en promover la inclusión de género y raza. Previamente, ciudadaes como Berlín, Hamburgo y Múnich eliminaron de sus redes la palabra "Schwarzfahren" (transporte en negro), un término que era popular para referirse a las personas que viajaban sin boleto.

Con el paso de los años, este concepto se fue relacionando con tintes racistas, por lo que poco a poco se ha eliminado con la intención de frenar la exclusión.

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