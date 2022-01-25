Colapsa un techo en el aeropuerto de Estambul tras nevadas en Turquía

El techo de un almacén de carga se derrumbó en el aeropuerto de Estambul después de que una fuerte nevada azotara la ciudad el lunes 24 de enero.

Imágenes de testigos muestran a varias personas caminando entre los escombros dentro del almacén dañado durante la tormenta de nieve.

También muestra a personas caminando en medio de una fuerte nevada fuera del aeropuerto y automóviles conduciendo lentamente en una carretera cercana cubierta de blanco.

Las autoridades de Turquía detuvieron temporalmente todos los vuelos en el aeropuerto de Estambul el lunes, mientras que el clima invernal entorpeció el transporte en todo el país.

La aerolínea bandera de Turquía, Turkish Airlines, dijo que había cancelado todos los vuelos desde el aeropuerto de Estambul hasta el martes a las 01:00 GMT para garantizar "la seguridad del viaje y para nuestros pasajeros" y para evitar que se quedaran varados en los aeropuertos.

Nevadas paralizan Turquía

Turquía está bajo una ola de frío con fuertes nevadas y ventiscas que se desplazan por todo el país, lo que ha provoca interrupciones en los viajes por aire, tierra y mar.

Las nevadas y las ventiscas heladas se concentraron más en las regiones central y oriental de Turquía la semana pasada, pero las temperaturas también descendieron significativamente en el oeste y noroeste del país a partir del fin de semana.

Estambul experimentó una ligera nevada el 22 de enero cuando el sol aparecía ocasionalmente, pero una ventisca que comenzó el 23 de enero dejó las partes altas de la metrópolis turca con una capa de nieve que alcanzó los 40 centímetros.

Quitanieves trabajaron en las carreteras y calles principales, mientras los equipos municipales intensificaron sus esfuerzos para poner sal en las carreteras para evitar la formación de hielo.

Pero no evitó el cierre de carreteras y los accidentes de tránsito. Tres personas murieron en un accidente de autobús en el norte de Estambul, mientras que otras 18 resultaron heridas cuando un autobús se estrelló contra una zanja cuando el conductor perdió el control del vehículo.

Debido a los posibles riesgos de caminos resbaladizos causados por las nevadas, la Oficina del Gobernador de Estambul ha suspendido las actividades de los mensajeros en motocicleta que trabajan para cadenas de restaurantes o mercados para servicios de entrega hasta nuevo aviso.

El paso de embarcaciones por el estrecho del Bósforo de Estambul también se suspendió temporalmente debido a que la visibilidad se redujo a menos de media milla debido a la intensa niebla. También los servicios de ferry de Estambul.

A nivel nacional, la Autoridad de Desastres y Emergencias dijo que unas 4,600 personas quedaron varadas debido al clima y más de 6,700 fueron llevadas a refugios, mientras que miles de contenedores de alimentos fueron entregados a los necesitados.

Según los Servicios Meteorológicos Estatales de Turquía (TSMS), las fuertes nevadas y las olas de frío seguirán afectando a una parte importante de Turquía hasta mediados de semana.