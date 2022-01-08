Tormenta invernal cubre de nieve a Tennessee y Nueva York

El este de Estados Unidos, desde Tennessee hasta Nueva York, enfrentó los vientos más fuertes y la tormenta invernal más intensa, lo que podría provocar el primer ciclón bomba de la temporada de invierno en la región.

Durante la mañana, se registraron entre tres y cinco pulgadas de nieve en algunas zonas de Nueva York. En tanto, en Tennessee, las escuelas cancelaron las clases y los gobiernos locales cerraron temporalmente sus edificios.

El Servicio Meteorológico informó que la nieve más pesada se moverá hacia Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Tennessee. Por ello, autoridades estadounidenses emitieron alertas de tormenta invernal a lo largo de la costa noroeste.

La ciudad de Nueva York amaneció este viernes cubierta de blanco tras la primera nevada del invierno y del año. 🌨️📸 https://t.co/U8ysV90ewl pic.twitter.com/4CSsePCMAZ — Vive USA (@Vive_USA) January 7, 2022

Esta es la segunda tormenta invernal que azota Estados Unidos en los últimos cinco días. A principios de esta semana, una tormenta invernal desató fuertes nevadas y vientos en gran parte de Estados Unidos, lo que obligó a cerrar escuelas y cancelar miles de vuelos.

Tormenta invernal podría traer primer ciclón bomba a EU

El meteorólogo Joe Lundberg indicó que la tormenta invernal que pintó de blanco a Nueva York y Tennessee podría convertirse en el primer ciclón bomba de este año y aumentar los niveles de nieve en ambas ciudades, así como en Massachusetts y partes del Atlántico Medio durante este fin de semana.

Buenos días. Primera nevada del año en Nueva York pic.twitter.com/sW8z31HKD1 — Beatriz Barral (@beatrizbarralny) January 7, 2022

El meteorólogo explicó que un ciclón bomba consta de un sistema de tormentas invernales en desarrollo veloz, pero es diferente a un huracán porque el ciclón bomba ocurre en latitudes medias, donde los frentes de aire cálido y frío se encuentran y chocan, provocando temperaturas extremadamente bajas como las reportadas en los últimos días en EUA.

Agregó que “ciclón bomba” es un término abreviado que se usa en redes sociales y que el término correcto es Bombogénesis o ciclogénesis explosiva.

Y aunque el nombre suena alarmante, la ocurrencia del ciclón bomba es relativamente común en Estados Unidos y Canadá, en esta época.