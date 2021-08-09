El Talibán toma sexta ciudad en Afganistán, ante repliegue de EUA

El Talibán tomó este lunes la sexta capital de Afganistán, con lo que el avance de los insurgentes se aceleró en el país de Medio Oriente en cuestión de días y ante el repliegue del ejército de Estados Unidos de puntos claves del país. Ayer, conquistaron Kunduz, Taloqan y Sar-e-Pul.

El avance de los talibanes con la toma de las últimas ciudades suman poder en el territorio, pues son puntos estratégicos para recuperar el control en Afganistán y derrocar al gobierno del presidente Ashraf Ghan.

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Kunduz es la ciudad más importante que han tomado desde mayo, cuando se anunció la retirada del ejército de Estados Unidos y de la OTAN.

Los insurgentes anunciaron en un comunicado la toma de esta ciudad, "tras feroces combates, los muyahidines, por la gracia de Dios, capturaron hoy la capital de la provincia de Kunduz".

El avance del Talibán ha provocado recriminaciones sobre la retirada de las fuerzas extranjeras en el país de medio oriente. El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, declaró al Daily Mail que el compromiso alcanzado el año pasado entre Estados Unidos y los talibanes era un "acuerdo podrido".

Wallace dijo que su gobierno había pedido a algunos aliados de la OTAN que mantuvieran sus tropas en Afganistán una vez que se retiraran las tropas estadounidenses, pero no consiguió el apoyo suficiente.

¿Cómo empezó el conflicto talibán?

El expresidente Donald Trump anunció durante su mandato la retirada del Ejército de Estados Unidos de Afganistán luego de 20 años de su llegada al país debido al ataque terrorista de las Torres Gemelas, en Nueva York en septiembre de 2001.

El Talibán defendía en ese momento a Osama Bin Laden, entonces líder del grupo terrorista Al-Qaeda, por lo que el gobierno de Estados Unidos decidió bombardear Afganistán para derrotarlos.

Sin embargo, alrededor de 2 mil 500 soldados estadounidenses permanecieron en el país durante las siguientes dos décadas; pero recientemente las tropas comenzaron a retirarse.

Esto debido a que el Talibán llegó a un acuerdo con Trump para mantener a las tropas a más tardar el primero de mayo, pero con la llegada de Joe Biden al poder, se pospuso para el 11 de septiembre.

Pero en tan solo una semana, este grupo islamistas radical ha tomado mediante la violencia las ciudades del país.

Uno de los ataques más conocidos por parte de los Talibán fue el asesinato del fotógrafo de Reuters, Danish Siddqui, cuando cubría los enfrentamientos entre este grupo radical y la Fuerzas Armadas afganas.

Durante los años 90, este grupo tuvo gran poder en Afganistán; por lo que prohibieron la televisión, el teatro, la música, el cine y que las niñas mayores de 10 años asistieran al colegio.

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