Afasia, enfermedad por la que Bruce Willis se retira de la actuación

Bruce Willis se retirará de la actuación luego de ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta sus habilidades cognitivas, informó la familia del actor de 67 años a través de un comunicado.

“Bruce Willis ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él” se lee en el documento compartido en redes sociales.

Las hijas de Bruce Willis indicaron que la enfermedad del actor representa un desafío para la familia, sin embargo se encuentran más unidos para enfrentar el estado de salud de su padre.

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él”.

¿Qué es la afasia, enfermedad que padece Bruce Willis?

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus siglas en inglés) explicó que la afasia es un problema médico causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje, que para la mayoría de las personas se encuentran en el lado izquierdo del cerebro.

El instituto estadounidense detalló que la clasificación de las afasias dependen de la región cerebral donde se ubica la lesión, y puede causar problemas con algunas o todas las siguientes destrezas: expresión, comprensión, habilidad para leer y escribir.

¿Cuáles son los síntomas de la afasia, enfermedad de Bruce Willis?

Existen diferentes clasificaciones de afasia, algunos pacientes tienen problemas para emplear palabras y formar oraciones, este padecimiento es conocido como afasia expresiva o afasia de broca.

Otros tienen problemas para entender a los demás, es decir, que puede leer y escuchar frases o palabras sin embargo no entienden lo que quiere decir, a esto se le llama afasia receptiva.

En tanto, quienes padecen afasia global tienen problemas tanto para expresarse como para entender, esta es la clasificación más grave de la enfermedad y se debe a un daño importante en el cerebro.