Denuncian que EUA abandonó a decenas de perros en Afganistán

Una organización no gubernamental denunció que el Ejército de Estados Unidos (EUA) abandonó a decenas de perros de asistencia debido a que no logró sacarlos del país, luego de que este lunes la unión americana anunció el retiro de todas sus tropas en Afganistán.

Reports to us from #Kabul, including those from the military, made it clear that not only were contract working dogs denied access to cargo storage in the last flights out, but that the govt. also denied charter planes access to remove the dogs to safety. #NoPawsLeftBehind — American Humane (@AmericanHumane) August 31, 2021

La organización American Humane explicó en un comunicado que los perros merecían “un destino mucho mejor que aquel al que han sido condenados”, luego de que no pudieron ser retirados por el gobierno de EUA desde el aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán.

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En el comunicado, el presidente y director de American Humane , Robin R. Ganzert, aseguró estar devastado tras los informes del gobierno de EUA sobre su salida de Afganistán, por lo que están dejando atrás a los “valientes perros de trabajo” contratados por el ejército estadounidense “para ser torturados y asesinados a manos de nuestros enemigos”.

El gobierno estadounidense se está retirando de Kabul y está dejando atrás valientes perros de trabajo contratados por el ejército estadounidense para ser torturados y asesinados a manos de nuestros enemigos.

El director de la organización destacó que el destino de los perros en Afganistán se vuelve “más trágico”, porque ellos “están listos” para ayudar a transportar a los animalitos a suelo estadounidense y también para brindarles atención médica de por vida, sin embargo no hay forma de trasladarlos a Estados Unidos.

Además, en redes sociales explicaron que a los perros les negaron el acceso a la zona de carga de los últimos aviones que salieron de Afganistán hacia EUA.

Más organizaciones se suman al rescate de los perros en Afganistán

Al respecto, la fundación Veteran Sheepdogs of America explicó en sus redes sociales que en Afganistán hay 51 perros de trabajo que recibían cuidados en sus jaulas. Además, tenían los fondos para financiar el avión que los transportaría a EUA, pero “una organización de rescate de animales fracasó” en su intentó por regresarlos a su país.

Por tal motivo, la fundación comenzó una recaudación de fondos para cubrir los gastos y buscar que los perros en Afganistán sean regresados a EUA.

1/3 UPDATE!

51 contracted military working dogs are safe & being cared for in their crates. We had all funds for the plane, but an animal rescue org fell through. So we are scrambling to cover their amount of $500,000 of the $1.67 million. — Veteran Sheepdogs of America (@VetSheepdogsUS) August 31, 2021

En un mensaje en Twitter agregaron que el Departamento de Estado de EUA ya trabaja en conseguir el vuelo para los perros. Agregaron que los perros podrían ser rescatados por el gobierno de Alemania y los podrían ser donados a los departamentos de policía que los necesiten.

Este lunes, EUA anunció que había partido el último avión militar desde Afganistán, con lo que daban por terminada su salida de aquel país.