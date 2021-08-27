Exmilitar que rescata perros, sobrevive a ataque en aeropuerto de Kabul

Un exmilitar británico que se dedica a rescatar perros y gatos en Afganistán aseguró que sobrevivió al doble ataque que ocurrió este jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, la capital del país.

De acuerdo con una agencia del Reino Unido, el exmilitar Paul Farthing y su personal quedaron atrapados tras la explosión cerca del aeropuerto de Kabul y aseguró que el vehículo donde viajaban fue atacado por un talibán con un arma de fuego.

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El exmilitar dio una declaración a la agencia internacional en la que explicó que una vez que él y su equipo escucharon los disparos cerca del aeropuerto de Kabul, el chofer del vehículo en el que viajaban logró dar una vuelta, ya que si no lo hubiera hecho, un sujeto le habría disparado en la cabeza.

De repente escuchamos disparos y nuestro vehículo fue atacado, si nuestro conductor no se hubiera dado la vuelta, un hombre con un AK-47 le habría disparado en la cabeza, dijo a la agencia.

Paul Farthing explicó que estaba a poco más de un kilómetro de las explosiones en la Puerta de la Abadía, en Kabul, y los talibanes estaban disparando al aire. Incluso destacó que uno de ellos vació el cargador de una AK-47 justo a lado del vehículo en el que viajaban con niños y mujeres.

Finally arrived in Seattle (that is officially a long ass drive…) to deliver Enid & Lucky… always sad to say goodbye but fabulous to see them handed over to their new forever home! And to once more say hello to my old favourite @nowzadrescue rescue; Aslan 😍 #nowzad #dogs pic.twitter.com/c0gPpDymB5 — Pen Farthing (@PenFarthing) July 23, 2021

Exmilitar sueña con sacar de Kabul a los perros que ha rescatado

Esta semana, las autoridades del Reino Unido, de donde es originario el exmilitar, anunciaron que comenzarán con los trabajos para que Paul Farthing logre regresar a su país acompañado por los 200 perros y gatos que ha rescatado en Afganistán.

If he does not have his animals with him he and his staff can board an RAF flight. I have been consistent all along, ensuring those most at risk are processed first and that the limiting factor has been flow THROUGH to airside NOT airplane capacity. @DefenceHQ — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021

Sin embargo, este jueves el exmilitar aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden ha "detenido" su intento de sacar a los animales del país, ya que las Fuerzas Armadas le piden que ya se retire de Kabul, pero él no quiere hacerlo sin las mascotas que ha rescatado y cuidado a lo largo de los últimos 15 años.

“El personal me ha pedido que lleve tantos perros y gatos como pueda. Pero ahora no puedo llevarlos más allá de los puntos de control de los talibanes”, dijo a los medios internacionales.

El exmilitar se quedó a vivir en Afganistán luego de servir al ejército de su país que se encontraba en aquel país. En 2006, fundó la organización Nowzad , en Kabul, con la que se encarga de esterilizar, vacunar y enviar a los perros y gatos que rescata a sus nuevos hogares.

Exmilitar pide ayuda a los talibanes en Kabul

Este mismo jueves, el exmilitar británico le pidió al vocero del Talibán, Suhail Shaheen, que intervenga para poder sacar a los perros y gatos que quedaron atrapados cerca del aeropuerto de Kabul, Afganistán.

“Estimado señor, mi equipo y mis animales están atrapados en el círculo del aeropuerto. Tenemos un vuelo esperando. ¿Podría facilitar el paso seguro al aeropuerto para nuestro convoy?”, dijo en redes sociales.

We have been here for 10 hours after being assured that we would have safe passage. Truly would like to go home now. 🙏🏼 Let’s prove the IEA are taking a different path. — Pen Farthing (@PenFarthing) August 26, 2021

A través de un mensaje en Twitter, el exmilitar aseguró que llevaban en el lugar 10 horas después de que les aseguraron que tendrían un pasaje seguro. “Realmente me gustaría irme a casa ahora. Demostremos que la IEA está tomando un camino diferente”, agregó.

Ataque en aeropuerto de Kabul

Este jueves se registró un doble ataque en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, Afganistán, en el que, de acuerdo con las autoridades sanitarias de aquel país, dejó más de 70 muertos, entre los que había 13 militares estadounidenses. El resto eran civiles afganos.

De acuerdo con los reportes, el ataque en el aeropuerto de Kabul fue cometido por el grupo terrorista ISIS-K.

Heridos por las explosiones en el aeropuerto de Kabul llegan a un hospital #Afganistan pic.twitter.com/A4AdsbONpm — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 26, 2021