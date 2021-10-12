Afroamericano parapléjico denuncia a la policía de Dayton, Ohio

Clifford Owensby, un afroamericano parapléjico acusó al Departamento de Policía de Dayton, Ohio, de ponerle un perfil racial y de brutalidad policial. Esto después de que los oficiales detuvieron su automóvil y lo arrastraron por el pelo a la carretera luego de escuchar que el hombre no podía usar sus piernas.

Durante el fin de semana, Owensby, de 39 años, dijo que había presentado una denuncia a través del grupo de derechos civiles NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) ante el departamento de policía por el arresto bajo sospecha de un delito de drogas, que tuvo lugar el 30 de septiembre.

El viernes 8 de octubre, la policía de Dayton emitió una declaración y el video de una cámara corporal grabada por uno de los oficiales que lo arrestó. Agregó que el departamento había estado trabajando para mejorar las "relaciones comunitarias y policiales" desde junio de 2020, cuando las protestas llenaron ciudades de todo el mundo en indignación por George Floyd, un arfroamericano asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis.

#cliffordowensby says he felt humiliated and fearful after the altercation. He was taken to the hospital after being dragged to the ground and kneeled on but says he still has pain today pic.twitter.com/DhMSin01wF — Aliah Williamson WDTN (@aliahonair) October 10, 2021

En el comunicado, la policía de Dayton dijo que los agentes habían estado observando una "presunta casa de drogas" y detuvieron a Owensby después de verlo salir de la casa en su automóvil.

En el auto de Owensby se encontró una bolsa que contenía $22,450 en efectivo, que el perro rastreador indicó que estaba cerca de drogas ilegales, dijo la policía de Dayton en su comunicado. Dijo que estaba investigando el episodio.

Owensby dijo a los periodistas que estaba devolviendo cajas de televisión por cable a la compañía de cable desde una propiedad que administra. Dijo que el dinero era un ahorro, que no se encontraron drogas ni armas en su vehículo y que no se le acusó de ningún delito relacionado con las drogas. Los medios locales dijeron que fue acusado de resistirse al arresto.

La policía de Dayton no respondió a las preguntas.

Here is a Community Incident Briefing regarding the investigation and traffic stop that occurred on September 30, 2021https://t.co/nXxGnyT07R — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) October 8, 2021

El arresto de Clifford Owensby

El video muestra a Owensby explicando que el niño de 3 años en la parte de atrás es su hijo antes de entregar su identificación, que según la policía revela que fue condenado por posesión ilegal de drogas y armas. El oficial le dice que tiene que salir del auto para que pueda ser revisado por un perro policía detector de drogas.

"No puedo salir del auto, señor, soy parapléjico", dice Owensby en el video.

"Bueno, te voy a ayudar a salir", dice el oficial.

"No creo que eso vaya a suceder, señor", responde Owensby, pidiendo hablar con un supervisor de policía. Los hombres discuten, con Owensby diciendo que "habrá una demanda" si la policía le pone las manos encima; llama a alguien por teléfono y les dice que vayan al lugar y graben el episodio que se desarrolla.

El oficial se exaspera: "Puedes cooperar y salir del auto o puedo arrastrarte fuera del auto: ¿ves tus dos opciones aquí?"

Un oficial tira de Owensby por el cabello. Owensby grita pidiendo ayuda mientras los agentes lo esposan boca abajo en la carretera. Es arrastrado por la carretera con los pantalones cayéndose hasta los tobillos, dejando al descubierto su ropa interior.

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