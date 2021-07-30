Policías matan a hispano en Los Ángeles y familia interpone demanda

La familia de David Ordaz Jr, un hispano que murió a tiros por policías del Departamento del alguacil de Los Ángeles interpuso una demanda contra el condado por este hecho.

El pasado 14 de marzo se dio a conocer el caso del hispano, quien murió a tiros, luego de que presentara un ataque de ansiedad, reportado por su familia, quien pidió ayuda para controlarlo.

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Un familiar del hispano logró grabar el momento en que David resultó herido luego de que los policías de Los Ángeles accionaron sus armas en ocho ocasiones contra él.

De acuerdo con la grabación que difundió la familia, David llevaba un cuchillo y los agentes le dispararon dos balas de goma, pero cuando el hispano corrió hacia la acera, los policías abrieron fuego.

David no solo recibió varios disparos mientras estaba de pie, sino también una vez en el suelo. En un momento cesaron los disparos y un policía procedió a ejecutarlo con un disparo.

Familia busca justicia por hispano tras ataque de policías en Los Ángeles

Desde que ocurrió la ejecución de David en Los Ángeles la familia no dejó de realizar protestas para pedir castigo a los culpables y este jueves presentó una demanda contra el condado para que se castigue a los policías que no ayudaron al hispano durante la crisis que presentó momentos previos a su muerte.

No tenemos idea de quiénes son los asesinos de David o cuántos de ellos fueron directamente responsables a pesar de que toda nuestra familia fue testigo de todo. Esperamos crear conciencia sobre esta epidemia de policías que disparan contra nuestra gente, tanto negra como morena.

La familia de David pide que se encuentre a los policías responsables de arrebatarle la vida a su ser querido, ultimado frente a sus ojos

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La familia relató que David, quien era padre de tres niños, padecía de ansiedad y ataques de pánico y tenía tendencias suicidas, por ello se llamó a las autoridades de Los Ángeles para pedir apoyo.

Los demandantes acusan a los policías de Los Ángeles de ser negligentes con el hispano y de causarle la muerte. Sobre la demanda, las autoridades del condado no se pronunciaron al respecto.

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