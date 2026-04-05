¡Rompe vidrios y desata el pánico! Agresor irrumpe en caseta y golpea a vigilante que protegía a mujer en García, NL

Momentos de terror y pánico se vivieron este fin de semana después de que un agresor persiguió a una mujer hasta una caseta de vigilancia en García, Nuevo León (NL), donde rompió accesos e ingresó por la fuerza; dentro, golpeó a la vigilante que intentaba resguardarla.

El hecho se reportó en el fraccionamiento Mandará, en la zona de García, un sector con acceso controlado y vigilancia privada, similar a otros desarrollos cercanos; la agresión derivó en la detención del presunto responsable después de que las autoridades fueron alertadas.

¿Cómo ocurrió la agresión dentro de la caseta en García, NL?

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades, la mujer llegó a la caseta en García solicitando ayuda; la vigilante de turno rápidamente respodió al llamado de auxilio, por lo que cerró el portón y aseguró el acceso, además de ocultar a la víctima en el baño para evitar el contacto directo.

Minutos después, el agresor alcanzó la caseta; en las imágenes difundidas se observa cómo rompe la puerta de vidrio para ingresar, luego fuerza el acceso al baño, donde se encontraba la mujer.

Ingreso forzado y ataque dentro de la caseta

Una vez dentro de la caseta, el agresor saca a la víctima del área de resguardo y continúa la agresión, la vigilante interviene y también es golpeada.

El video evidencia la rapidez con la que el agresor vulnera la caseta en García, un espacio diseñado para control de acceso, pero que fue rebasado en segundos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PUEDE IR A LA CÁRCEL? GUARDIA DE SEGURIDAD AGREDE A PRESUNTA FARDERA EN MONTERREY

Detención y estado de las víctimas en García, NL

Durante el incidente, la vigilante logró emitir el aviso a las autoridades; elementos de seguridad acudieron al sitio y detuvieron al agresor en García, NL.

Tanto la mujer como la vigilante fueron trasladadas a un centro médico tras resultar lesionadas durante la agresión en la caseta.

El caso en García se mantiene bajo investigación para establecer cómo el agresor logró ingresar a la caseta y ejecutar la agresión registrada en video.