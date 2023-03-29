¿Agua en la Luna? China encuentra reserva de 270 mil toneladas

La Academia Nacional de Ciencias de China (CAS) realizó un descubrimiento insólito en la Luna, se trata de una reserva de 270 mil toneladas de agua recolectada en forma de perlas de vidrio que contienen pequeñas cantidades del líquido vital.

El hallazgo se produjo gracias a la misión Chang’e 5, enviada a la Luna en diciembre 2020 para recolectar materiales de la superficie lunar que eran enviados hacia la Tierra para su análisis.

De acuerdo con los investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de China, dirigidos por el profesor HU Sen, las diminutas perlas de vidrio “se producen cuando fragmentos de roca espacial impactan la superficie de un objeto, provocando la vaporización de minerales que luego se enfrían en partículas vítreas de tamaño microscópico”.

El agua en la Luna habría sido generada por el Sol, cuando el bombardeo de partículas cargadas llega este astro, esto se descubrió al analizar los átomos de hidrógeno de la muestra.

Agua en la Luna se originó hace 4 mil millones de años. |Pexels

Los cálculos determinados por la agencia China han concluido que en toda la Luna podría haber cerca de 270 mil millones de toneladas de agua, pero el método para extraer este líquido es por medio de la evaporación, lo que sería bastante costoso.

Estudio revelaría que la Luna es capaz de al amanecer agua

En concreto, cada una de las perlas de vidrio halladas en la Luna son capaz de almacenar hasta 2000 microgramos, es decir, 0,002 gramos de agua por cada gramo de masa de la partícula.

Pese a que no es la primera vez que se detecta agua en la Luna, ya que las investigaciones sugieren que en la década entre 1990 y 2000, el satélite Clementine de la NASA, encontró indicios de hielo de agua en los polos lunares, la nueva revelación resulta de gran utilidad en las investigaciones aeroespaciales.

La teoría de la Academia Nacional de Ciencias de China (CAS) refiere que el origen del agua en la Luna se remontaría a la formación de este astro hace 4 mil millones de años, cuando fue separada de la Tierra por el impacto con otro planeta.

Aunque la cantidad de este líquido es menor a nuestro planeta, se piensa que el satélite es capaz de almacenarlo en su interior porque el líquido detectado en la superficie del suelo Lunar muestra ciclos diurnos y pérdidas en el espacio.