Reino Unido detecta una “hija” más contagiosa de la variante Delta

Científicos de Reino Unido monitorean una nueva “hija” de la variante Delta de Covid-19, la cual fue denominada como AY.4.2 y creen que podría ser más contagiosa que su antecesora.

De acuerdo con los especialistas, citados por medios internacionales, AY.4.2 es entre un 10 y un 15% más contagiosa que Delta, la cual a su vez es más transmisible que el virus original detectado en Wuhan, China, a finales de 2019.

Hasta ahora, la “hija” de la variante Delta representa alrededor del 6% de los nuevos contagios en Reino Unido; sin embargo, no se ha confirmado cuál es el grado de amenaza que tiene su propagación, para esta nación o para otros países del mundo.

Además, no ha sido catalogada como variante de interés o de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), motivo por el que no se ha identificado con una letra del alfabeto griego, como el resto de las cepas.

To summarise, the recent rise in the UK of AY.4.2 would be compatible with a transmissibility advantage of ~10%. As such, it feels worthwhile keeping an eye on it. Though, based on its genetic make-up, it is not a priori an obvious VoC candidate.

8/ — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) October 16, 2021

Delta tiene 45 sublinajes identificados en todo el mundo

La variante Delta fue identificada por primera vez en India, en octubre del año pasado, debido a su “aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología del Covid-19”, es considerada de preocupación por la OMS.

Desde mayo de 2021 es una variante preocupante en Reino Unido, por los contagios asociados con ella. En julio de este año apareció AY.4.2, una “hija” o sublinaje de Delta, la cual tiene mutaciones nuevas que afectan a la proteína que el Covid-19 usa para infectar las células.

Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres, dijo a medios internacionales que la nueva cepa es “ligeramente más infecciosa”, probablemente hasta un 10% más transmisible.

No es nada comparado con lo que vimos con Alpha y Delta, que eran entre un 50 y un 60% más transmisibles. Estamos hablando de algo bastante sutil que actualmente está bajo investigación.

En el mundo hay un total de 45 sublinajes genéticos identificados de la variante Delta, en el caso de AY.4.2, los científicos detectaron dos mutaciones, Y145H y A222V, que seguirán bajo investigación para determinar cómo influyen en el comportamiento del virus.

Delta ha sido detectada en al menos 98 países, “es peligrosa y continúa evolucionando y mutando, se está esparciendo rápidamente en naciones con altos y bajos niveles de vacunación”, sentenció la OMS.

Las medidas sociales y de salud pública, así como la detección temprana de casos, aislamiento y atención clínica, siguen siendo fundamentales para evitar nuevas olas de contagios, concluyó la organización.