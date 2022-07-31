Al menos 26 muertos por inundaciones en Kentucky y podrían ser más

Al menos 26 personas, incluidos niños,han muerto en las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en el este de Kentucky y es posible que haya más víctimas fatales, ya que los equipos de rescate esperan seguir encontrando cuerpos durante las próximas semanas, dijo el domingo el gobernador Andy Beshear.

"Hay daños generalizados con muchas familias desplazadas y se esperan más lluvias durante el próximo día", escribió el gobernador de Kentucky en Twitter el domingo.

In more tough news for the commonwealth this morning, our death toll has risen to 26 lost – and that number will increase. There is widespread damage with many families displaced and more rain expected throughout the next day. 1/3 https://t.co/8ZwyQedsGq — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 31, 2022

"Sé que ha habido más hallazgos de cuerpos, así que sabemosque la cifra va a crecer”, dijo el gobernador a la cadena estadounidense NBC News. "Vamos a estar encontrando cuerpos durante semanas".

Autoridades confirmaron la muerte de cuatro niños hasta el sábado y el gobernador le dijo a NBC News que temía que el número aumentará al menos en dos más el domingo.

A flooded area is flown over by a Kentucky National Guard helicopter deployed in response to a declared state of emergency in eastern Kentucky, U.S. July 27, 2022. U.S. Army National Guard/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.|US ARMY NATIONAL GUARD/via REUTERS

Fuertes lluvias de 13 a 25 centímetros azotaron la región desde el miércoles, 27 de julio, hasta el jueves, 28 de julio arrasando casas, rompiendo carreteras y desbordando ríos. Si bien las empinadas laderas y los estrechos valles de la región la hacen propensa a las inundaciones, los expertos también culpan al cambio climático.

Segundo desastre nacional en Kentucky

Las inundaciones representan el segundo gran desastre nacional que azotar Kentucky en siete meses, luego de una racha de tornados que cobró casi 80 vidas en la parte occidental del estado en diciembre.

Beshear declaró el jueves una emergencia y describió el desastre como "uno de los peores y más devastadores eventos de inundación" en la historia de Kentucky.

Las autoridades locales piden a ayuda ya que saben que esta situación no es cosa de un par de semanas sino que necesitarán la cooperación de todos durante meses, pues la infraestructura quedó destruida, asímismo hacen llamado para que les lleven equipo de rescate para atender la emergencia.

A Kentucky National Guard flight crew from 2/147th Bravo Co. flies over a flooded area in response to a declared state of emergency in eastern Kentucky, U.S. July 29, 2022. U.S. Army National Guard/Sgt. Jesse Elbouab/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.|US ARMY NATIONAL GUARD/via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró un desastre mayor en Kentucky el viernes, lo que permitió que se asignaran fondos federales para ir en ayuda del estado.

