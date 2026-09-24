Juchitán le cobra factura a Morena: advierten costo político por alcalde detenido

La detención del alcalde morenista de Juchitán, Oaxaca, ya generó una discusión que va más allá del caso particular: la responsabilidad de los partidos al momento de elegir a quienes competirán por un cargo de elección popular.

Desde la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué advirtió que el caso puede representar costos políticos para Morena en futuras elecciones, al tiempo que llamó a los partidos a asumir con mayor seriedad la revisión de sus aspirantes.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sostuvo que los institutos políticos tienen que hacerse cargo de la integridad de las personas que postulan para ocupar cargos públicos.

Bolaños advierte consecuencias para Morena

La detención del presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, por presuntos vínculos con el crimen organizado tendrá consecuencias políticas para Morena, consideró Bolaños.

El legislador planteó que este tipo de casos pueden repercutir en los siguientes procesos electorales y convertirse en un elemento que los ciudadanos tomen en cuenta al momento de acudir a las urnas.

Su señalamiento también apunta a una responsabilidad partidista. Si un funcionario que llegó al cargo bajo las siglas de un partido enfrenta un caso de esta naturaleza, la discusión inevitablemente alcanza a la organización política que lo postuló.

Por ello, Bolaños insistió en que los partidos deben fortalecer los mecanismos con los que revisan a sus aspirantes.

La detención del alcalde morenista de Juchitán, Oaxaca, por presuntos vínculos con el crimen organizado genera reacciones en San Lázaro.



Raúl Bolaños (@RaulBCCue) advierte costos políticos para Morena, mientras Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA) afirma que la ley se aplica sin… pic.twitter.com/ZuTOgWgyCt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

Monreal: la ley no debe distinguir partidos

Ricardo Monreal, líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, puso el acento en otro aspecto del caso.

Para el legislador morenista, la detención del alcalde demuestra que en la aplicación de la ley no existen excepciones por pertenecer a un partido político.

Su postura es que, si una persona incurre en algún delito, debe enfrentar las consecuencias correspondientes, incluso cuando forme parte de la misma fuerza política que gobierna.

De esta manera, mientras Bolaños señaló el posible costo político que el caso puede representar para Morena y la responsabilidad de los partidos al seleccionar a sus candidatos, Monreal destacó la aplicación de la ley sin distinciones partidistas.