Alcalde de Nueva York anuncia plan para acabar con violencia armada

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció el lunes 24 de enero un plan para poner fin a la violencia armada, en una ciudad que se tambalea por el tiroteo fatal de un oficial de policía, además de una serie de crímenes violentos. También, prometió aumentar el número de oficiales en los lugares más violentos de Nueva York.

Adams, un excapitán de policía, dijo que el plan cumpliría su promesa de campaña electoral de noviembre pasado al desplegar más oficiales, detener el flujo de armas a la ciudad y nombrar coordinadores contra la violencia armada en cada agencia de la ciudad.

"Estamos convirtiendo nuestro dolor en un propósito", dijo en una conferencia de prensa luego de una serie de crímenes letales muy publicitados en la ciudad de Nueva York desde que asumió el cargo, el 1 de enero.

Dentro de tres semanas, "The Blueprint to End Gun Violence (Plan para poner fin a la violencia armada)" pondrá a más policías en 30 de los 77 recintos de la ciudad donde ocurre 80% de la violencia de la ciudad", dijo Adams. Los oficiales, identificables como empleados del Departamento de Policía de Nueva York, tendrán cámaras corporales y capacitación y supervisión "mejoradas".

“Statistically, New York City is still the safest big city in America. But we are not going to be satisfied with statistics. This isn’t about other cities. This is about New York City.”



– @NYCMayor announcing the Blueprint to End Gun Violence https://t.co/nnn8hz2zTK — City of New York (@nycgov) January 24, 2022

Los viajeros que ingresen a la ciudad de Nueva York serán examinados en busca de armas ilegales con tecnología de reconocimiento facial en nuevos "controles al azar" en varios puntos de entrada.

Adams alentó a los fiscales a "evaluar los casos de armas" para asegurarse de que sean los primeros casos llevados a los tribunales, e instó a los legisladores a reducir la cantidad de armas que una persona debe traficar antes de que pueda ser acusada de un delito grave.

El demócrata, ex presidente del condado de Brooklyn, ganó las elecciones con una plataforma que prometía mejorar la seguridad pública mediante la inversión en una vigilancia policial más agresiva.

La postura de Adams chocó con el grito de guerra "desfinanciar a la policía" que se escucha en las protestas contra el racismo y la brutalidad policial desde 2020. Pero se hizo eco de los llamados a una vigilancia policial más estricta de los candidatos demócratas a la alcaldía en todo el país en 2021, quienes temían que los opositores republicanos los pintaran como blandos con el crimen.

LIVE NOW AT CITY HALL: @NYCMayor briefs the press on the Blueprint to End Gun Violence. https://t.co/wT67dDsxyZ — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) January 24, 2022

Aumento de violencia en Nueva York

Dos policías fueron baleados en el barrio de Harlem el viernes 21 de enerom mientras respondían a una llamada de violencia doméstica, dejando a uno muerto y al otro en estado crítico. El arma de la agresión estaba reportada como robada desde 2017.

Otros dos oficiales recibieron disparos en incidentes separados la semana pasada en otras partes de la ciudad.

Estos tiroteos impulsaron la creación de "The Blueprint to End Gun Violence".

Como en muchas ciudades de Estados Unidos, los asesinatos y la violencia armada han aumentado en los últimos dos años en Nueva York. Los expertos dicen que la tendencia refleja en parte la perturbación social de la pandemia y su efecto de reducir la cantidad de policías en servicio.

La ciudad contabilizó 488 asesinatos el año pasado, 5,6% más que en 2020 luego de un aumento de 47% el año anterior, el mayor aumento porcentual interanual jamás registrado en la ciudad más poblada del país. Ese pico puso fin a una disminución bastante constante en los asesinatos desde 1990, cuando el número alcanzó un máximo de 2,245.

Los tiroteos se duplicaron desde 2019 a 1532 en 2020 y aumentaron 2% en 2021, según estadísticas de la ciudad.

Las autoridades de la ciudad confiscan armas de fuego ilícitas con regularidad, con 6,000 retiradas en 2021, pero las nuevas armas ingresan a la ciudad a un ritmo más rápido, según Adams.