Nueva York: Incendio en el Bronx deja al menos 19 muertos, 9 son niños

De acuerdo con reportes preliminares, al menos 19 personas murieron durante el incendio en un edificio en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, en lo que el comisionado de bomberos llamó ‘uno de los peores incendios recientemente’. De igual forma, las indagatorias indican que al menos nueve muertos corresponden a niños.

La información fue emitida por un elemento de los cuerpos de bomberos para la prensa internacional. Este mismo confirmó el número de decesos de los menores de edad.

Según los primeros informes, el incedio en el Bronx solo había dejado 31 personas heridas.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York, señaló a través de la cuenta oficial de Twitter que 333 miembros trabajaron para sofocar las llamas del edificio de 19 pisos ubicado en el E. 181st St.

Asimismo, la cuenta señaló que controlaron las llamas alrededor de las 11 de la mañana y que 54 civiles resultaron heridos, de los cuales 19 fueron tratados en la escena, el resto fueron trasladados a hospitales.

Hasta el momento han sido confirmadas 19 personas fallecidas por #incendio en un apartamento en el #Bronx, Nueva York; nueve eran menores de edad. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 9, 2022

Al momento se desconoce la causa de muerte de todos las víctimas del incendio en el Bronx, así como el estado de los heridos que fueron trasladados a Hospitales.

Autoridades emiten comunicado respecto al incendio en el Bronx

Funcionarios públicos de Nueva York, ofrecieron una conferencia de prensa para esclarecer los hechos, así como mandar su pésame a los familiares y víctimas del incendio que cobró la vida de 19 personas en el Bronx, Nueva York.

Asimismo, las autoridades adelantaron que el probable responsable del siniestro fue un calentador. De igual forma, dijeron que todo apunta a que el humo fue el mayor causante de las muertes.

Finalmente, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló que miembros de la comunidad migrante vivían en este edificio, por lo que su gobierno ofrecerá apoyo a las familias afectadas en lo que concluyen las investigaciones.

Cabe destacar que tanto el alcalde, como la cabeza del Departamento de Bomberos, destacaron la labor de los elementos y lamentaron la pérdida de vidas.