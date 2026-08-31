“El voto del pueblo limpia el cargo de nepotismo”, alega alcaldesa de Acatlán que tiene de suplente a su mamá

En el municipio de Acatlán, en el estado de Puebla, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas justificó los señalamientos de nepotismo al tener a su mamá de suplente en el cargo.

¿Qué dijo la alcaldesa de Acatlán sobre las acusaciones de nepotismo?

En sus redes sociales compartió una publicación con la constancia de mayoría que recibió al ganar las elecciones de 2024, donde aparece el nombre de María Isabel Bárcenas Soriano, madre de la actual alcaldesa de Acatlán, en el cargo de suplente en la elección del ayuntamiento.

Lucero Bárcenas alegó que esto no es considerado como nepotismo “porque el suplente es elegido por el voto de la gente y no por el dedo del presidente municipal”.

El argumento del voto popular frente al conflicto de interés en Acatlán, Puebla

La alcaldesa señala que ella no colocó a su familiar en un puesto en la alcaldía y fue la ciudadanía quien votó por ambas personas de la misma fórmula postulada por Morena en la boleta electoral y consideró que cualquier persona tiene derecho a ser votada “sin importar quiénes sean sus familiares”.

“Aunque a nivel moral o político a muchas personas les parezca incorrecto, legalmente el voto del pueblo limpia el cargo de nepotismo, porque el origen de ese puesto es una elección democrática y no un favor de oficina”, afirmó la presidenta municipal de Acatlán.

Revocación de mandato y el futuro político del ayuntamiento de Acatlán

Estas acusaciones ocurren cuando regidores del ayuntamiento buscan revocar el mandato de la alcaldesa por presuntas irregularidades y abuso de poder. Dicha petición ya fue ingresada al Congreso de Puebla.

En caso de que proceda la revocación de mandato, quien entraría a reemplazar a Guadalupe Lucero Bárcenas sería su madre, María Isabel Bárcenas Soriano.