El amigo favorito de Andy López Beltrán, Amílcar Olán, extiende sus negocios chuecos a Estados Unidos; Azteca Noticias revela la investigación | VIDEO

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, difundida por Azteca Noticias, reveló que el empresario Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán y sus hermanos, y beneficiado con millonarios contratos en el sexenio pasado, creó una red de tres empresas en Texas para expandir sus negocios en Estados Unidos.

Las compañías fueron registradas en solo una semana con la ayuda de operadores y familiares, en un contexto marcado por acusaciones de tráfico de influencias en obras del Tren Interoceánico y presuntos nexos de su entorno con el crimen organizado, CJNG.

El futuro de esta red empresarial dependerá de si las autoridades estadounidenses deciden poner bajo la lupa a sus integrantes y aplicar las leyes antilavado de dinero.