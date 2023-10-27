¡Le valió! En medio de la desgracia, alcaldesa de Chilpancingo celebra informe con pirotecnia

Mientras Acapulco y otros municipios de Guerrero se encuentran en medio de la desgracia y la incertidumbre ante el paso devastador del huracán "Otis", la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, realizó un evento con pirotecnia para presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Desde la misma plaza central de la capital de Guerrero se realizó este acto oficial, al que asistieron trabajadores del ayuntamiento y se encendieron fuegos artificiales.

Ante esta actividad de la alcaldesa, en el lugar hubo muestras de inconformidad y a través de redes sociales criticaron la actitud de la funcionaria, quien no suspendió su informe a pesar de la desgracia que azota la entidad.

Incluso, una estudiante protestó mientras se llevaba a cabo el informe, y con una pancarta que decía "Acapulco está destruido, y la capital hace fiesta",se manifestó, aunque fue censurada.

Tunden a alcaldesa de Chilpancingo por falta se sensibilidad

Usuarios en redes sociales se sumaron a las críticas a la alcaldesa, entre ellos el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guerrero, Manuel Antonio Rojas, quienes calificaron este festejo como una falta de respeto

“Falta de respeto, solidaridad y empatía de Norma Otilia ante la desgracia que viven nuestros paisanos guerrerenses”, escribió en Facebook.

La ciudad de Acapulco está a poco más de 100 kilómetros de la capital de Guerrero, Chilpancingo; en auto se puede llegar en menos de dos horas.

#Nacional 🗣️ "¡Ella celebrando su segundo informe, como si trabajara!": En medio de la tragedia que se vive a poco más de 100 kilómetros, en #Acapulco, por #Otis, la alcaldesa de #Chilpancingo, #Guerrero, Norma Otilia Hernández, decidió no suspender su Segundo Informe de… pic.twitter.com/bt8Shr49GF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 27, 2023

Cabe mencionar que a mediados de este año, Norma Otilia Hernández Martínez enfrentó otra polémica luego de que reconoció haberse reunido con Celso Ortega Jiménez, supuesto líder del grupo del crimen organizado conocido como "Los Ardillos", que opera en el estado de Guerrero.

Alcaldesa de Chilpancingo justifica celebración

Ante las críticas y cuestionamientos, la alcaldesa de Chilpancingo intentó justificar lo que para muchos fue una falta de sensibilidad y aseguró que "no es celebración, es una obligación de rendir cuentas a mi pueblo".

"Como muestra de solidaridad del pueblo chilpancingueño he dispuesto todo el apoyo profesional en el área de protección civil, en este momento, varias brigadas de Protección civil, Bomberos y de salud están en Acapulco y otras regiones del estado", aseguró.