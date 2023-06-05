“Delfina Gómez será la próxima gobernadora del Estado de México": Alejandra del Moral acepta su derrota en las elecciones 2023

"Los valientes jamás dejamos de luchar", fueron las palabras de la abanderada Alejandra del Moral tras ofrecer una conferencia de prensa en la que reconoció que Delfina Gómez será la próxima gobernadora del Estado de México tras las elecciones que se llevaron a cabo este 4 de junio de 2023.

Del Moral se mostró agradecida por el carácter democrático que mostraron los mexiquenses a lo largo de la campaña y por la manera en que se llevaron a cabo las votaciones con los funcionarios de casilla, pues fue una jornada pacífica.

"Felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad (..) saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez que será la próxima gobernadora y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México", detalló en compañía de su equipo.

Alfredo del Mazo le desea el mayor de los éxitos a Delfina Gómez tras resultados en elecciones 2023

Minutos después del mensaje ofrecido por Alejandra del Moral, integrante de Va por el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo resaltó que los mexiquenses llevaron a cabo una correcta democratización durante la jornada electoral de este 4 de junio; al referirse a la abanderada de Morena, le externó el mejor de los éxitos.