Delfina Gómez aventaja en el conteo rápido de las elecciones Edomex 2023: IEEM

El resultado del conteo rápido de este domingo 4 de junio en las elecciones Edomex 2023, establecidos por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Programa de Resultados electorales Preliminares (PREP), perfilan una ventaja para la candidata de Morena, Delfina Gómez sobre su contrincante Alejandra del Moral.

El informe del IEEM detalló que el conteo rápido arroja los siguientes resultados:



Delfina Gómez: 52.1% al 54.2 %

Alejandra Del Moral votación entre el 43% al 45.2%



El órgano electoral llamó a los partidos políticos y candidatas a mantener la calma, pues aún no son las cifras oficiales.

Morenistas festejan "triunfo" de Delfina Gómez en las elecciones Edomex 2023

Minutos después de dar a conocer los resultados del conteo rápido, las reacciones de distintos personajes políticos se dejaron ver en redes sociales, una de ellas, la del titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien felicitó a Delfina Gómez por los primeros resultados proyectados.

"Felicidades Delfina !! Un gran triunfo de la causa en la que militamos , muy gran y buena noticia para México, la 4a Transformación llega al Estado bajo tu conducción !! Fuerte abrazo !!!".

Felicidades Delfina !! Un gran triunfo de la causa en la que militamos , muy gran y buena noticia para México, la 4a Transformación llega al Estado bajo tu conducción !! Fuerte abrazo !!! https://t.co/4xa07RQnUc — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 5, 2023

El gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón, no se quedó atrás y celebró que la Cuarta Transformación llegó al Edomex para darle inicio al Proyecto de Nación encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La #CuartaTransformación llega al #Edomex y eso es motivo de gran celebración para todas y todos los que creemos en el Proyecto de Nación encabezado por el Presidente @lopezobrador_.



Enhorabuena a @delfinagomeza y al gran equipo de @PartidoMorenaMx. pic.twitter.com/jcSaHHfwrz — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) June 5, 2023

¿Cuáles son las diferencias entre conteo rápido y PREP?

En la jornada electoral por las elecciones Edomex 2023 surgió la pregunta sobre las diferencias entre conteo rápido y PREP, por lo que el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa las diferencias.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), consiste en capturar y publicar los datos arrojados por los funcionarios de casilla; en cambio, el conteo rápido consiste en estimar las tendencias de los resultados finales justo en el día que se lleva a cabo la Jornada Electoral.

Delfina Gómez aventaja en el conteo rápido del IEEM, esto durante las elecciones Edomex 2023.|Instituto Nacional Electoral (INE)

Alejandra del Moral acepta su derrota contra Delfina Gómez de Morena en las elecciones Edomex 2023

Del Moral se mostró agradecida por el carácter democrático que mostraron los mexiquenses a lo largo de la campaña y por la manera en que se llevaron a cabo las votaciones con los funcionarios de casilla, pues fue una jornada pacífica, posteriormente reconoció que las encuestas no fueron favorables, por lo que felicitó a Delfina Gómez, por ser la "próxima gobernadora del Estado de México".