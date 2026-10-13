“Es prudencia": Alejandro Armenta alega por qué no detienen a “El Toñín”, presunto líder de huachicol

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, intentó justificar las razones por las cuales no han detenido a Antonio Valente, alias “El Toñín”, un presunto líder de una banda dedicada al huachicol.

El gobernador poblano aseguró que, aunque desea la captura del líder criminal, no es tan fácil porque hay complicidades con “gobernantes y socios”. Afirmó que la captura del líder de la banda no ocurre a manera de prudencia.

¿Por qué no han detenido a El Toñín en Puebla, según Alejandro Armenta?

El mandatario estatal recordó un operativo realizado el 19 de noviembre de 2021, donde Alejandro Santizo, entonces secretario de Seguridad del edil de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, ejecutó a tres miembros de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla.

“No es falta de voluntad, es prudencia, es ser cuidadosos. No saben que mataron a varios marinos, a varios integrantes de la Guardia Nacional y a varios intendentes. Han muerto muchas personas”, afirmó Armenta Mier en su conferencia de prensa del lunes 12 de octubre de 2026.

¿Quién es Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”?

Antonio Valente Martínez Fuentes, apodado “El Toñín”, es señalado por autoridades federales y estatales como un presunto líder de una banda dedicada al huachicol en la región del “Triángulo Rojo”, zona conformada por los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete.

Los nexos de El Toñín y su familia con la política en Quecholac

A pesar de las acusaciones, Martínez Fuentes ha rechazado ser un criminal y se presenta como agricultor y benefactor del municipio de Quecholac, de donde es originario.

Alejandro Martínez Fuentes, hermano de “El Toñín”, fue alcalde de Quecholac, mientras que su hija, Guadalupe Martínez, es actual presidenta municipal del ayuntamiento.